Blackout e blocco motori, traghetto con 700 persone alla deriva durante la notte Il guasto ha lasciato in mare per ore passeggeri ed equipaggio del traghetto Moby wonder partito lunedì sera dal porto di Genova in direzione della Sardegna e infine rimorchiato in Liguria dove è giunto martedì mattina.

A cura di Antonio Palma

Disavventura nelle scorse ore per i passeggeri e l’equipaggio del traghetto Moby wonder partito dal porto di Genova in direzione della Sardegna. La nave con circa settecento persone a bordo infatti è rimasta alla deriva nel bel mezzo del viaggio, durante la notte tra lunedì e martedì, a causa di un Blackout elettrico e relativo blocco dei motori.

La nave era partita alle 21.30 di lunedì dal capoluogo ligure per raggiungere Olbia ma poco dopo le 23, a causa di un improvviso guasto a circa 25 miglia dalla costa ligure, si è bloccata senza possibilità di proseguire. I tecnici a bordo hanno provato a sistemare il guasto e a riavviare i motori ma senza successo e alla fine hanno dovuto lanciare l’allarme per avaria alla Capitaneria di Porto.

La compagnia di navigazione ha immediatamente inviato sul posto un rimorchiatore da Genova, il “Messico”, che potesse trascinare il traghetto che nel frattempo però è rimasto alla deriva senza propulsione ma solo con l’energia dei sistemi di emergenza. Fortunatamente il tempo e il mare erano buoni e non si sono riscontrate altre difficoltà.

Come comunicato dalla stessa Moby, il rimorchiatore è giunto sul posto indicato poco dopo le 4.30 del mattino di martedì avviando le manovre di aggancio. La nave quindi è stata lentamente trascinata in porto dove è giunta attorno alle 9 di questa mattina.

"Tenuto conto che le operazioni di ripristino dei generatori di bordo si stavano prolungando, la compagnia ha inviato sul posto un rimorchiatore che ha agganciato la nave alle 4.40. Poco dopo, alle 5.15, l'equipaggio è riuscito a ripristinare i generatori per alimentare elettricamente la nave e riavviare i servizi e i motori principali. Precauzionalmente però la nave è stata fatta rientrare in porto con l'ausilio dei rimorchiatori” spiegano dalla compagnia di navigazione, assicurando che "Tutti i passeggeri sono stati informati e assistiti e non si sono verificate criticità a bordo".

I 700 passeggeri infatti non hanno riportato alcun problema oltre al disagio del viaggio e sono stati trasferiti subito su un altro traghetto della stessa compagnia, la nave Moby Aki in partenza per Olbia. La compagnia intanto ha avviato le riparazioni della nave “al fine di far ripartire l’unità quanto prima”.