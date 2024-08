video suggerito

Bimbo scomparso e trovato a Locorotondo, i tanti dubbi e l'ombra di un rapimento lampo Gli inquirenti che indagano sulla sparizione del bimbo si sono ripresentati sul posto per ripercorrere il presunto tragitto del piccolo e nella stessa fascia oraria della scomparsa. Accertamenti per cercare di ricostruire un episodio che ha ancora tanti punti oscuri e sul quale si fa spazio l'ombra di un rapimento lampo.

A cura di Antonio Palma

È stato dimesso e sta bene il bimbo di 2 anni di Locorotondo scomparso da casa e poi ritrovato dopo 8 ore nelle campagne dello stesso comune barese, ma le indagini sulla sua sparizione proseguono e si fa largo l'ombra di un rapimento lampo. Anche se per ora non vi sono prove del coinvolgimento di terzi, sono tanti infatti i dubbi che permangono sulla sparizione del piccolo.

Dalle scarpe poco sporche al percorso impervio per un bimbo fino al luogo del ritrovamento, che pare fosse stato già battuto da altri volontari, sono ancora diverse le domande che rimangono senza risposte. Anche per questo i carabinieri non hanno ancora chiuso il caso e, come rivela il Corriere della Sera, venerdì si sono ripresentati sul posto per ripercorrere il presunto tragitto del piccolo e nella stessa fascia oraria della scomparsa.

Un accertamento per cercare di avere elementi utili a ricostruire il tutto e che conferma i tanti dubbi ancora esistenti ma fa emergere anche l’ombra di un possibile rapimento lampo. Non è ancora escluso infatti che qualcuno possa aver preso il bimbo e che poi, sentendosi braccato, lo abbia lasciato sotto quell’albero in cui è stato rinvenuto da due abitanti del posto, che si erano uniti alle ricerche nel tardo pomeriggio.

Dubbi a cui il bambino probabilmente non saprà dare risposta visto che è ancora piccolo e si esprime ancora con poche parole. Oltre alle scarpe pulite, un altro punto critico riguarda la ferita alla testa del bambino che ormai non sanguinava più al momento del ritrovamento. Il percorso nei boschi che avrebbe fatto il bimbo inoltre è poco agevole anche per un adulto. Infine, anche se faceva caldo e non aveva acqua, pare che il piccolo non fosse disidratato al momento del ritrovamento.

“Come è possibile che nessuno si è accorto di questo bambino?” aveva affermato nelle prime ore del rinvenimento anche il sindaco di Locorotondo. La stessa zona dove è stato rintracciato inoltre era stata già perlustrata, sia a piedi ma anche con droni. “La zona è abitata e porta verso l’abitazione del piccolo, l’abbiamo fatta al contrario e lo abbiamo trovato. Era nascosto sotto un albero per questo dall’alto non si vedeva” ha spiegato però uno dei due uomini che lo ha trovato, aggiungendo: “Era nascosto bene e solo quando lo abbiamo chiamato è uscito fuori”.