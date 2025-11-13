Bimbo morto soffocato ad Arezzo, si indaga sulla sorveglianza in giardino: sentite le maestre dell’asilo

L’asilo nido comunale “Ambarabà Ciccì Coccò” di Soci (Bibbiena).

Proseguono le indagini sul caso del bimbo di 2 anni morto nella mattinata di ieri, mercoledì 12 novembre, nel giardino di un asilo nido comunale di Soci, nell'Aretino.

Il piccolo sarebbe rimasto impigliato con una laccio della felpa a un ramo durante un momento di gioco all’aperto, secondo quanto ricostruito finora. Inutili i tentativi di soccorso, per il bambino educatrici e personale sanitario non hanno potuto fare nulla.

Saranno gli accertamenti disposti dagli inquirenti a fare piena luce sul decesso. La Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti.

Leggi anche Cosa sappiamo sulla tragedia all’asilo di Arezzo in cui è morto soffocato un bimbo di 2 anni

Come spiegano fonti informate delle indagini a Fanpage.it, l'autorità giudiziaria sta cercando di verificare se sussistono responsabilità di terzi, di chi doveva vigilare sul piccolo, nella morte del bimbo. In questo momento, tuttavia, ancora nessuno è iscritto nel registro degli indagati.

L'area esterna dell'istituto è stata posta sotto sequestro, così come la salma del bambino, si apprende ancora. Si attende la decisione della Procura sull'eventuale autopsia o ispezione cadaverica che contribuirà a ricostruire dinamica e cause del decesso.

L'incarico non è ancora stato affidato al consulente che dovrà occuparsene. Intanto, i militari dell'Arma dei Carabinieri hanno ascoltato il personale scolastico dell'asilo "Ambaraba Cicci Cocco di Soci", frazione di Bibbiena, dove è avvenuta la tragedia.

La pubblico ministero Angela Masiello, titolare dell'inchiesta, valuterà nelle prossime ore valuterà tutti gli elementi raccolti dagli investigatori.

L'evento ha scosso profondamente la comunità. Davanti all'asilo si stanno moltiplicando in queste ore mazzi di fiori, peluche e messaggi di affetto lasciati da genitori e cittadini. Anche il Comune di Bibbiena ha deposto un mazzo di fiori.

A Soci il parroco, don José, questa sera alle 21 ha organizzato nella chiesa parrocchiale a un momento di preghiera in memoria del bambino. Al termine è prevista una fiaccolata per le vie del paese, come segno di vicinanza alla famiglia.