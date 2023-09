Bimbo morto con febbre alta a Cosenza, grave il fratellino: “Trovati rotavirus e salmonella “ È stato trasferito al Bambino Gesù di Roma il bimbo calabrese di 5 mesi che era ricoverato all’ospedale di Cosenza dove il fratellino di 15 mesi era morto qualche ora prima. Entrambi mostravano gli stessi sintomi, tra cui febbre altissima e dissenteria. Il primario di neonatologia: “Sembrerebbe che ci sia la presenza di salmonella, di rotavirus e di escherichia coli nelle indagini che abbiamo effettuato”.

A cura di Ida Artiaco

È stato trasferito al Bambino di Gesù di Roma in condizioni gravi ma stabili il bimbo calabrese di 5 mesi che era stato portato in ospedale a Cosenza con febbre alta e altri sintomi da disidratazione, difficoltà respiratorie e dissenteria, insieme al fratellino di 15 mesi. Quest'ultimo, però, non ce l'ha fatta: è morto martedì notte all'ospedale Annunziata.

I due presentavano gli stessi sintomi da alcuni giorni, tra cui febbre alta e pare mai scesa sotto i 40 gradi, oltre a segni evidenti di disidratazione e difficoltà respiratorie. Il primo ad arrivare in ospedale è stato il bimbo più grande. Trasferito al reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale di Cosenza dal nosocomio di Castrovillari dove era giunto dalla sua abitazione di Cassano, il piccolo non si è ripreso ed è morto poco dopo nonostante i tentativi di salvarlo da parte dei medici.

Il padre, in preda ad un violento raptus e supportato da alcuni parenti, ha messo a soqquadro l'intera corsia causando danni ad attrezzature e dispositivi medici per alcune migliaia di euro e minacciando alcuni sanitari che sono tornati a casa scortati, mentre il figlio più piccolo è stato trasferito a Roma con un volo speciale. È ancora giallo sulle cause di quanto successo.

"Siamo in attesa degli esami di laboratorio che abbiamo fatto, ma sembrerebbe che ci sia la presenza di salmonella, di rotavirus e di escherichia coli nelle indagini che abbiamo effettuato, quindi probabilmente ci sarà stato un problema anche di tipo tossicologico-ambientale", ha spiegato ai microfoni del TgR il primario di neonatologia, Gianfranco Scarpelli. La cartella clinica del bimbo deceduto parla di gastroenterite tossico-infettiva ed è stata sequestrata dalle forze dell'ordine.