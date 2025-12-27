Bimbo di un anno si ustiona in casa, trasferito d’urgenza in elisoccorso: è ricoverato in gravi condizioni

A Catanzaro un bimbo di un anno ha riportato ustioni su diverse parti del corpo ed è stato ricoverato d’urgenza. Vista la gravità del quadro clinico, è stato trasferito in elisoccorso al Centro Grandi Ustionati di Napoli. Indagini in corso.

Immagine di repertorio.

Grave incidente domestico a Catanzaro, dove un bambino di un anno ha riportato ustioni su diverse parti del corpo. L'episodio si è verificato intorno a mezzogiorno nel giorno di Santo Stefano, venerdì 26 dicembre.

Subito è stato lanciato l'allarme e l'intervento dei sanitari del 118 è stato immediato: i soccorritori sono sopraggiunti sul posto e, dopo averlo medicato, hanno trasferito il piccolo al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese. Qui il bimbo è stato ricoverato nel Reparto di Rianimazione.

Secondo quanto riferito da fonti ospedaliere, però, l'aggravarsi delle sue condizioni avrebbero fatto disporre alla direzione sanitaria del Pugliese il trasferimento d'urgenza in elisoccorso al Centro Grandi Ustionati di Napoli, dove ora il piccolo si trova ricoverato in prognosi riservata.

A quanto si apprende, sono in corso indagini per tentare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e chiarire anche eventuali responsabilità nel ferimento del minore. Non è ancora chiaro il contesto in cui si è verificato l'incidente e non sono stati inoltre resi noti ulteriori dettagli relativi alla presenza di familiari in casa.

Il mese scorso un episodio simile era accaduto a Manduria, in provincia di Taranto. Un bambino di 8 mesi era arrivato in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale Giannuzzi, dopo essere rimasto gravemente ustionato da acqua bollente.

Le ustioni, molto estese (interessavano circa il 90% della superficie corporea del bimbo) avevano reso la situazione clinica estremamente critica.

Anche in questo caso, vista la gravità delle ferite riportate, il piccolo era stato subito intubato e trasferito d'urgenza al Policlinico di Bari, centro specializzato nel trattamento delle grandi ustioni pediatriche, in quanto presso le strutture locali non erano disponibili posti adeguati per la gestione di un caso così complesso.