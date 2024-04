Bimbo di un anno e mezzo investito dal papà in retromarcia: Matteo è morto per un grave trauma cranico

È stata eseguita l’autopsia sul corpo del piccolo Matteo, il bimbo di un anno e mezzo di Dosson di Casier, in provincia di Treviso, morto dopo essere stato investito dal papà in retromarcia. L’esame confermerebbe il decesso a seguito del grave trauma cranico riportato dal bambino. L’uomo, 45 anni, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo.