Fa retromarcia in auto e investe il figlio di un anno: il piccolo Matteo morto dopo 2 giorni di agonia Un uomo di 45 anni ha investito per errore il figlioletto di un anno e mezzo mentre faceva retromarcia in auto. Il bambino stava giocando nel viale della sua abitazione a Dosson, a Casier, in provincia di Treviso. Il bimbo è morto dopo due giorni di agonia.

A cura di Gabriella Mazzeo

Mentre faceva retromarcia con la propria auto nel giardino di casa, un uomo ha investito il figlio di un anno e mezzo che stava giocando in cortile a Dosson, frazione del comune di Casier in provincia di Treviso. Il tutto è accaduto nella mattinata di domenica scorsa. Secondo le prime informazioni, il 45enne padre del piccolo non avrebbe visto il bambino mentre effettuava la retromarcia. Nonostante i soccorsi immediati e la corsa in ospedale, scrive il Messaggero, per il bimbo non vi è stato purtroppo nulla da fare. Il piccolo è morto dopo due giorni di agonia.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe investito il figlioletto di un anno e mezzo che stava giocando davanti casa, colpendolo involontariamente durante la retromarcia in auto. Il piccolo Matteo è stato portato di corsa al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso e il personale medico è intervenuto tempestivamente nel tentativo di salvargli la vita. Nonostante l'impegno profuso dal personale ospedaliero e dopo due giorni di ricovero in terapia intensiva, i medici hanno dovuto constatare il decesso del minore a causa delle gravissime lesioni cerebrali riportate dopo l'incidente nel viale dell'abitazione dove viveva con i familiari.

Le forze dell'ordine stanno portando avanti gli accertamenti del caso e ora la ricostruzione dell'accaduto è al vaglio delle autorità, impegnate a definire con certezza i contorni della vicenda. Gli inquirenti hanno raccolto anche la posizione del padre, dipendente di Alternativa Ambiente. Dopo aver ascoltato la testimonianza del 45enne padre del bambino, distrutto da quanto accaduto, gli investigatori hanno continuato a portare avanti i loro accertamenti per confermare la pista dell'incidente domestico. La famiglia è ora in attesa del via libera per celebrare il funerale del bimbo.