Lamezia Terme, 30enne muore in ospedale pochi giorni dopo aver partorito il terzo figlio: aperto fascicolo

Una donna di 30 anni è morta a Lamezia Terme pochi giorni dopo aver partorito il suo terzo figlio. Stando a quanto reso noto, il parto sarebbe avvenuto a metà giugno e dopo alcuni malesseri, la donna era tornata in ospedale. Nella giornata di ieri avrebbe dovuto subìre un intervento all'addome. Aperto un fascicolo di inchiesta.

Una donna di 30 anni è morta alcuni giorni dopo aver partorito nell'ospedale di Lamezia Terme. La donna aveva dato alla luce il suo terzo figlio e ora la Procura della Repubblica lametina ha aperto un fascicolo per accertare le cause del decesso. Secondo quanto si apprende, la donna avrebbe partorito a metà giugno. Rientrata a casa, ha iniziato ad avvertire dei malesseri per i quali è tornata in ospedale.

La giovane mamma è stata sottoposta ad esami per accertare il perché. Ieri era in attesa di un intervento chirurgico all'addome quando le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate ed è deceduta. Dopo la sua morte, in ospedale ci sono stati alcuni momenti di forte tensione tra i familiari della 30enne e il personale sanitario. Sul posto è stato reso necessario l'intervento della polizia per riportare la calma. I familiari si sarebbero rivolti a un legale mentre il corpo è stato sequestrato ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Per il caso, il pm ha aperto un fascicolo di indagine per accertare le cause del decesso della donna che era già stata sottoposta a controlli nei giorni scorsi dopo il malessere avvertito in seguito al parto. La paziente sarebbe deceduta prima di essere sottoposta a un intervento chirurgico all'addome. Chi indaga punta a ricostruire l'iter degli esami ai quali è stata sottoposta la 30enne e a chiarire perché l'operazione all'addome che avrebbe dovuto subìre era stata fissata solo per l'inizio di luglio.

Le forze dell'ordine sono intervenute in ospedale per smorzare la tensione tra i parenti della 30enne e il personale ospedaliero dopo il decesso della donna. Parenti e amici della donna hanno infatti riempito in breve i corridoi del nosocomio lametino, sconvolti dal dolore causato dall'improvvisa morte le cui cause dovranno essere chiarite tramite indagini.