Bimbo di 5 mesi muore in ospedale a Cosenza: la Procura apre un fascicolo dopo esposto della famiglia Un bimbo di appena 5 mesi è morto all'ospedale di Cosenza, dove era stato trasferito dal nosocomio di Corigliano Rossano. Ora la Procura ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità nel decesso, dopo che i familiari hanno presentato un esposto poiché sostengono che l'intervento dei sanitari non sia stato abbastanza tempestivo.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Un bimbo di appena 5 mesi è morto all'ospedale di Cosenza, dove era stato trasferito dal nosocomio di Corigliano Rossano. Ora la Procura ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità nel decesso.

Sono in corso le indagini, condotte dagli agenti di polizia, dopo che la famiglia del bambino ha presentato un esposto. I familiari sostengono che l'intervento dei sanitari non sia stato abbastanza tempestivo e che questo potrebbe aver inciso sulla morte del piccolo.

Stando a quanto è stato ricostruito, il bambino era arrivato all’ospedale “Annunziata” di Cosenza in codice rosso da Corigliano. I medici del reparto di Neonatologia lo avevano intubato e avevano tentato di salvarlo, ma le sue condizioni risultavano già fortemente compromesse e il suo cuore ha smesso di battere.

Come si legge sui quotidiani locali, le forze dell’ordine hanno già acquisito la documentazione clinica delle strutture coinvolte. Nessun nome al momento risulta iscritto nel registro degli indagati, ma gli accertamenti, come già anticipato, sono attualmente in corso.

Nei prossimi giorni si attende la nomina del perito del tribunale e l’eventuale fissazione dell’esame autoptico che potrebbe contribuire a ricostruire le ultime ore di vita del bambino. Da quanto è emerso, sembra che il piccolo avesse problemi di salute pregressi.

La famiglia invece, che ha scelto di essere rappresentata dall’avvocato Ettore Zagarese, avrebbe già nominato un perito di parte per seguire le operazioni tecniche e le eventuali analisi medico-legali. Si attende ora che il magistrato incaricato prenda una decisione in merito.

L’obiettivo degli inquirenti è quello di chiarire i tempi di gestione del caso, i protocolli seguiti e capire se ci siano stati ritardi che possano aver inciso sul tragico epilogo della vicenda.