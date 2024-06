Fugge dalla clinica e viene trovato morto 4 giorni dopo, la legale: “Buco di ore, 112 non fu chiamato subito”

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Carlo Stanzani, 79 anni

È iniziata alle 14 di oggi, venerdì 28 giugno, l'autopsia sul corpo di Carlo Stanzani, il 79enne fuggito dalla clinica che lo ospitava nella periferia di Bologna e trovato morto diversi giorni dopo. L'anziano, che soffriva di demenza senile, si sarebbe allontanato dalla struttura il 14 giugno e il suo corpo senza vita è stato ritrovato nei pressi della clinica il 17 giugno. Le cause della morte sono in fase di accertamento, mentre la dinamica della scomparsa è ancora avvolta nel mistero.

Ad assistere i familiari del 79enne è l'avvocata Barbara Iannuccelli, penalista del foro di Bologna. "Sul giorno della scomparsa di Stanzani abbiamo purtroppo un buco nero di ore – ha spiegato la legale a Fanpage.it -. I familiari hanno ricevuto una telefonata dalla struttura in cui si diceva che Carlo non si trovava più. La comunicazione è avvenuta solo alle 19.22 della sera del 14 giugno, ma non sappiamo se fosse scomparso da ore o da minuti".

Secondo quanto raccontato dall'avvocata, dopo la comunicazione della scomparsa da parte della clinica i familiari sono partiti per recarsi sul posto. Mentre andavano verso la struttura, avrebbero chiamato il 112 per avere informazioni su quanto accaduto a Stanzani.

"Dal numero unico delle emergenze, però, hanno detto loro di non aver ricevuto nessuna comunicazione di questo tipo prima della loro telefonata. I familiari hanno fornito tutti i dati anagrafici dello scomparso per le ricerche. La clinica che lo aveva in cura ha sporto denuncia soltanto il giorno dopo l'allontanamento".

Stanzani è stato trovato morto poco lontano dalla clinica 4 giorni dopo la denuncia. Con l'apertura del fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, la Procura di Bologna cerca di ricostruire eventuali profili di responsabilità con l'ipotesi di abbandono di incapace e l'aggravante della morte in conseguenza di reato. "Abbiamo sporto formale querela senza puntare il dito in modo particolare contro qualcuno – ha sottolineato Iannuccelli -. Crediamo che non sia possibile ritrovare il corpo di un anziano morto dopo 4 giorni senza nemmeno provare a ricostruire le cause del decesso".

A mezzogiorno di oggi, venerdì 28 giugno, è stato conferito l'incarico a un medico legale per l'autopsia e alle 14 gli accertamenti sul corpo sono iniziati. Stanzani soffriva di demenza senile ed era scappato altre volte. "La sua situazione era già nota, non era una novità – ha continuato l'avvocata -. La struttura era stata segnalata ai familiari, non erano stati loro a sceglierla in prima persona. Sappiamo che è una situazione di difficile gestione ma è anche vero che quando scompare una persona, immediatamente dovrebbero attivarsi le ricerche".

Il 79enne, infatti, è stato trovato 4 giorni dopo l'allontanamento poco lontano da lì. "Segno che non si era allontanato molto" ha sottolineato l'avvocata. "Se lo avessero cercato subito, avrebbero potuto salvarlo".

Secondo quanto affermato dalla legale dei familiari di Stanzani, la loro telefonata al 112 (avvenuta alle 20 del 14 giugno) sarebbe stata la prima fatta al numero unico di emergenza per segnalare la scomparsa del 79enne.

La clinica, dunque, non avrebbe subito allertato i soccorsi e neppure i parenti del 79enne, che avrebbero ricevuto le prime notizie su quanto accaduto solo alle 19.22. "La struttura che lo ospitava ha raccontato alle autorità il tutto solo 24 ore dopo".

Dopo il ritrovamento del corpo di Stanzani, non era stato disposto il sequestro della salma. Il suo cadavere è rimasto invece diversi giorni presso l'obitorio pronto per essere tumulato. "La moglie e il figlio si sono rivolti a me convinti che questa situazione non fosse normale. Carlo era stato ritrovato morto dopo giorni e nessuno aveva comunicato ai familiari né le cause del decesso, né le dinamiche. Da avvocata li ho rassicurati sui loro dubbi e abbiamo sporto denuncia. Ora è stata disposta l'autopsia sulla salma, almeno per verificare e accertare le cause della morte che ancora non sono note".