Bimbo di 8 anni precipita in un lucernario mentre va a scuola, è grave È accaduto in provincia di Bolzano. Il piccolo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scivolato mentre camminava su un muretto nei pressi della scuola elementare, finendo per sfondare un lucernario in vetro durante la caduta.

A cura di Davide Falcioni

Immagini del repertorio.

Momenti di forte apprensione questa mattina a Cermes, in provincia di Bolzano, dove un bambino di otto anni è rimasto gravemente ferito in seguito a una caduta da un’altezza di circa quattro metri. Il piccolo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scivolato mentre camminava su un muretto nei pressi della scuola elementare, finendo per sfondare un lucernario in vetro durante la caduta.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30 di mercoledì 30 aprile. Immediato l’allarme e il successivo intervento dei sanitari della Croce Bianca e del personale medico del pronto soccorso, che hanno prestato le prime cure direttamente sul posto.

Il bambino è stato inizialmente trasportato all’ospedale di Merano, ma a causa delle gravi condizioni è stato poi trasferito d’urgenza all’ospedale di Bolzano, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.