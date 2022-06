Bimbo di 7 anni cade in piscina, trovato in acqua a faccia in giù: in condizioni disperate a Palermo Un bambino di sette anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto in una piscina a Villagrazia di Carini.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Terribile incidente oggi nel Palermitano dove un bambino di sette anni è ora ricoverato in ospedale in gravissime condizioni dopo essere caduto in una piscina a Villagrazia di Carini, sul litorale ovest palermitano. Secondo le prime notizie, a dare l'allarme sarebbe stato un vicino di casa che dalla sua abitazione ha visto galleggiare esanime e a faccia in giù il piccolo nell'acqua della piscina di una residenza di Villagrazia di Carini e ha chiamato i numeri di emergenza.

In poco tempo si è attivata la macchina dei soccorsi e sul posto, nella zona del Parco degli Ulivi a Villagrazia di Carini, sono accorsi vari operatori del 118. Il bimbo è stato rianimato sul posto ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime e quindi è stato trasferito d'urgenza in ambulanza all’ospedale palermitano di Villa Sofia. Il piccolo è ora ricoverato nello stesso ospedale ma le sue condizioni vengono definite disperate dai sanitari che lo hanno preso in cura.

In attesa che dall'ospedale palermitano giungano buone notizie, si cerca di capire cosa si accaduto al bimbo prima della caduta in piscina. Sulla dinamica esatta di quanto avvenuto i carabinieri infatti hanno avviato già i primi accertamenti per ricostruire l'incidente. Sul luogo dell'accaduto sono accorsi i militari della Compagnia di Carini che hanno già ascoltato i presenti sul posto e primi soccorritori per ricostruire i momenti immediatamente precedenti al terribile fatto. Informata anche l'autorità giudiziaria.

Leggi anche USA, padre e figlio di 12 anni salvano un bimbo autistico di 4 anni che stava annegando in piscina

La notizia purtroppo arriva a poche ore da un fatto analogo concluso tragicamente con la morte di un bambino di quattro anni, il piccolo Brian Puccio, che è annegato ieri mentre faceva il bagno in mare davanti ai suoi genitori sulla spiaggia della zona industriale di Termini Imerese, sempre nel Palermitano.