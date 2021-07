Un bambino di 6 anni è rimasto ferito gravemente oggi in provincia di Lucca dopo essere stato investito da un'auto mentre era in strada con i familiari. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 1 aprile, intorno alle 18.30. Il piccolo stava camminando in strada in località Lammari, frazione del comune di Capannori, in provincia di Lucca, quando è avvenuto l'impatto. L'incidente in via dei Menicucci. Dopo il violento urto della vettura, il piccolo è finito a terra e ha sbattuto la testa riportando diverse lesioni. Il bambino è stato immediatamente soccorso dal personale del 118, giunto sul posto con un'ambulanza e un'automedica a seguito della chiamata di emergenza da parte dei presenti.

Dopo i primi soccorsi sul posto, il bambino è stato stabilizzato e trasportato d'urgenza in codice rosso e con l'ambulanza al più vicino pronto soccorso, quello dell'ospedale San Luca di Lucca. Le sue condizioni sono giudicate gravi dai medici tanto che si sta valutando in questo momento il suo trasferimento all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per le ulteriori cure. Dalle prime notizie trapelate, in particolare il bimbo ha riportato un trauma alla testa e al collo, ovvero cranico e del rachide cervicale. Al momento dei soccorsi in strada, però, era perfettamente cosciente e questo fa ben sperare.