Bimbo di 5 mesi morto nel letto dei genitori a Brindisi: fissata l’autopsia per chiarire le cause del decesso

Solo l'autopsia potrà chiarire cosa è successo al bambino di 5 mesi morto al pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. L'incarico sarà conferito giovedì 17 luglio dal magistrato Livia Orlando e nella stessa giornata si procederà con lo svolgimento dell'esame sul corpo del bimbo. In questo modo si potranno chiarire le cause del decesso, avvenuto all'alba di lunedì 14 luglio.

La tragedia ha coinvolto una famiglia di Alatri, in provincia di Frosinone, giunta in Puglia per trascorrere dei giorni di vacanza, vacanza che si è invece tramutata in tragedia. Il piccolo era assieme ai genitori e alla sorellina, in un resort lungo il litorale di Carovigno. Durante la notte tra domenica e lunedì è successo qualcosa: è stato il padre ad accorgersi che il neonato non respirava più e ha sollecitato immediatamente l'intervento urgente dei soccorsi.

Prima hanno tentato di rianimarlo i sanitari del 118, poi c'è stata la corsa fino al pronto soccorso. Una volta giunti lì ogni altro tentativo di rianimazione da parte dei medici è stato inutile e ne è stato dichiarato il decesso un'ora più tardi. Ora sono in corso le dovute indagini coordinate dalla Procura brindisina e condotte dalla squadra mobile. Per il momento, si sa che il piccolo non dormiva nella sua culla, ma era nel letto dei genitori, protetto da alcuni cuscini.

È lì che il padre lo ha trovato privo di sensi, poco dopo le 3 e mezza di notte: era già esanime, cianotico e non respirava. Attualmente le ipotesi più probabili vanno dalle cause naturali al soffocamento accidentale: il bimbo era in buona salute e non soffriva di particolari patologie. L'autopsia di giovedì fornirà delle risposte alla famiglia, comprensibilmente sotto choc.

Il sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca, si è unito al loro cordoglio: "Con profondo dolore e commozione, ci stringiamo attorno alla famiglia del piccolo angelo di soli cinque mesi, la cui scomparsa ha lasciato attonita l’intera comunità. Abbiamo appreso con immensa tristezza di questa terribile tragedia, accaduta nella notte in Puglia, dove la famiglia avrebbe dovuto trascorrere una serena vacanza. In questo momento di indicibile sofferenza, esprimiamo la nostra più sincera vicinanza alla mamma e al papà, colpiti da un dolore che nessuna parola potrà mai lenire. Che il vostro piccolo trovi pace tra le braccia degli angeli, e che voi possiate trovare, nel tempo e nell'affetto di chi vi circonda, un conforto possibile".