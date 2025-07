Tragedia in vacanza, bimbo di 5 mesi muore nel sonno in un villaggio a Brindisi: disposta l’autopsia

La tragedia si è consumata nella notte scorsa in una struttura ricettiva di Specchiolla a Carovigno, dove la famiglia, originaria del Frusinate, stava trascorrendo le vacanze estive. Per il bambino inutile la corsa in ospedale a Brindisi dove è stato dichiarato morto.

Tragedia in un resort a Carovigno, in provincia di Brindisi, dove un bambino di 5 mesi è morto nelle scorse ore dopo essere stato trovato esanime nel letto dai genitori. La tragedia si è consumata nella notte scorsa in una struttura ricettiva di Specchiolla dove la famiglia, originaria del Frusinate, stava trascorrendo le vacanze estive.

Il soggiorno della famiglia si è interrotto in maniera tragica e ha sconvolto l'intero villaggio turistico. Ad accorgersi che il piccolo era esanime a letto sono stati i genitori nelle prime ore di lunedì, poco dopo le 3 e mezza di notte. Hanno subito allertato il 118 con una chiamata di emergenza e sul posto è stata inviata un’ambulanza, accorsa in poco tempo. All’arrivo dei sanitari il bimbo era già cianotico ma i soccorsi hanno provato a rianimare il piccolo in ogni modo trasportandolo d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi.

Le manovre rianimatorie sono proseguite anche nel nosocomio brindisino ma ogni sforzo per salvarlo purtroppo si è rivelato vano e i medici hanno dovuto dichiarare il decesso del piccolo un’ora dopo la chiamata di emergenza.

Sul luogo dell’accaduto anche le forze dell’ordine che hanno informato la Procura di Brindisi che ha deciso di disporre l'autopsia per chiarire l’esatta causa di morte del piccolo. Dai primi accertamenti, l'ipotesi sembrerebbe quella della morte naturale in culla non essendoci segni evidenti di lesioni sul corpicino ma le indagini dovranno accertarlo.

La stanza del resort dove alloggiava la famiglia intanto è stata sottoposta a sequestro per essere analizzata. Al momento dei fatti pare che il piccolo dormisse nel lettone coi genitori. Per questo nessuna ipotesi è esclusa come motivo del decesso, dal blocco respiratorio dovuto a un’infiammazione delle vie aeree a una patologia mai diagnosticata, da una posizione assunta nel sonno dal piccolo a un movimento inconsapevole dei genitori.