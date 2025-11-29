Attualità
Bimbo di 4 anni cade dal balcone a Taranto: si indaga sulla presenza dei genitori in casa

Dramma sfiorato nella serata di venerdì a Taranto, dove un bambino di 4 anni è caduto dal primo piano di una palazzina. Il piccolo non sarebbe in pericolo di vita: agenti sul posto.
A cura di Susanna Picone
Immagine di repertorio
Un bambino di quattro anni è precipitato, per circostanze ancora da chiarire, dal balcone di casa sua nel centro di Taranto, in Puglia. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 28 novembre, e fortunatamente non si segnalano gravi conseguenze.

Il bambino, infatti, non avrebbe riportato ferite serie: soccorso rapidamente dal team del 118, è stato portato in ospedale dove la Tac total body alla quale i medici lo hanno sottoposto non ha evidenziato lesioni, risultando negativa. Il bambino si trova attualmente nel reparto di pediatria dell'ospedale Santissima Annunziata: secondo fonti sanitarie, le sue condizioni risultano stabili – avrebbe riportato solo ecchimosi e nessuna ferita di rilievo – e viene monitorato costantemente.

Per ricostruire cosa è successo con esattezza sul posto a Taranto è intervenuta la polizia, che indaga sull’accaduto, insieme alla Scientifica: non è ancora del tutto chiaro se i genitori del piccolo- una coppia di origine nigeriana da tempo in Italia – si trovassero in casa al momento dell’incidente o no. Il bambino si sarebbe comunque avvicinato al balcone, sporgendosi sul cornicione e così precipitando nel vuoto.

