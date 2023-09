Bimbo di 17 mesi muore schiacciato da pannelli di cartongesso: la tragedia sotto gli occhi della madre Dramma in una casa di Montemurlo (Prato). Un bimbo di 17 mesi è morto dopo essere rimasto schiacciato da alcuni pannelli di cartongesso che erano stati appoggiati in una stanza della casa.

A cura di Susanna Picone

Drammatico incidente nella serata di ieri in un'abitazione di Montemurlo (Prato): un bambino di diciassette mesi è morto dopo essere rimasto schiacciato da alcuni pannelli di cartongesso.

I pannelli di cartongesso, secondo una prima ricostruzione, erano stati appoggiati in una stanza della casa in attesa che venissero svolti alcuni lavori. Per cause ancora da ricostruire, sono caduti mentre il piccolo si trovava in quella camera e hanno travolto il bambino.

A lanciare immediatamente l'allarme e chiamare i soccorsi è stata la mamma del bambino, che avrebbe assistito al tragico incidente, ma purtroppo tutto è stato inutile per il piccolo.

Sul posto, nella casa di Montemurlo, sono arrivati i sanitari del 118 che hanno portato il bambino all'ospedale Santo Stefano di Prato: qui i medici hanno eseguito un massaggio cardiaco ed è stata constatata un'emorragia celebrale in corso. Quindi il bambino, in gravissime condizioni ma ancora vivo, è stato trasferito all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove purtroppo però è stato constatato il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, chiamati su incarico della Procura a effettuare gli accertamenti sulla presenza dei pannelli di cartongesso nell’abitazione. Il procuratore di turno ha disposto l'esame autoptico sul corpo del piccolo.

Il drammatico incidente domestico ha colpito l'intera comunità. "È una tragedia che tocca nel profondo tutta la comunità montemurlese. Una morte assurda che lascia sgomenti. A nome del Comune di Montemurlo e di tutta la nostra comunità esprimo la mia vicinanza alla famiglia del piccolo ed esprimo le più sentite condoglianze", sono le parole del sindaco di Montemurlo, Simone Calamai.