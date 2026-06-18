Germania: bimba di 20 mesi dimenticata in auto muore a Schorndorf, madre indagata per omicidio colposo

La tragedia è stata scoperta nel primo pomeriggio di ieri, 17 giugno, a Schorndorf, vicino Stoccarda. La madre 44enne è indagata per omicidio colposo. L’autopsia di domani dovrà chiarire il ruolo del caldo o di altre cause. Al momento gli inquirenti parlano di tragica dimenticanza.

immagine di repertorio

Una bambina di circa 20 mesi è morta dopo essere stata trovata senza vita all'interno di un'auto a Schorndorf, vicino a Stoccarda, in Germania. Secondo i primi accertamenti della polizia, la piccola sarebbe stata dimenticata nel veicolo dalla madre, una donna di 44 anni, e sarebbe rimasta nell'abitacolo per diverse ore prima del ritrovamento.

La donna avrebbe scoperto la presenza della figlia nel pomeriggio di mercoledì, trovandola ormai priva di vita. Sul posto sono arrivati il medico d'emergenza e i soccorritori, che hanno tentato di rianimare la bambina, ma gli interventi non hanno avuto successo. La piccola è morta sul posto.

La polizia è stata informata dell'accaduto intorno alle 14.50. La dinamica precisa non è ancora stata ricostruita e gli investigatori stanno cercando di capire come sia stato possibile che la bambina sia rimasta nell'auto per così tanto tempo. La madre, secondo quanto riferito dalle autorità, ha chiesto l'assistenza di un legale e non è stata ancora interrogata. Al momento non è stata arrestata.

La Procura di Stoccarda ha aperto un procedimento nei confronti della donna per omicidio colposo. Un portavoce della polizia di Aalen ha spiegato alla Süddeutsche Zeitung che, in questa fase iniziale delle indagini, non ci sono elementi che facciano pensare a una possibile malattia psichica della madre. Al momento, secondo gli investigatori, tutto farebbe pensare a una dimenticanza, "per quanto possa sembrare strano".

Sarà l'autopsia prevista per venerdì mattina a chiarire le cause del decesso. Gli esami dovranno stabilire se il caldo abbia avuto un ruolo nella morte della bambina oppure se siano intervenuti altri problemi di salute.

Schorndorf è una città del distretto di Rems-Murr, nel Baden-Württemberg, con circa 42 mila abitanti. Si trova a circa 30 chilometri da Stoccarda, nella parte orientale dell'area urbana della capitale regionale.