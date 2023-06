Bimbo di 13 mesi trovato cadavere nella culla: lutto in Salento per la morte di Angelo Lutto a Casamassella, frazione di Uggiano la Chiesa dove Angelo è morto a soli 13 mesi vita: a trovarlo cadavere nella sua culla sono stati i genitori. Per i sanitari il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.

Tragedia a Casamassella, frazione di Uggiano La Chiesa, in Salento, dove un bimbo di 13 mesi, Angelo, è stato trovato morto dai genitori mentre dormiva nella sua culla.

Secondo una prima parziale ricostruzione dei fatti, a lanciare l’allarme sono stati proprio la mamma e il papà. Ma i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che dichiarane il decesso. Sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per le verifiche di prassi su quanto accaduto.

Ma secondo il medico intervenuto per confermate il decesso, le cause sono state di tipo naturale. Non c’era alcun segno particolare sul corpicino, che potesse far anche solo sospettare a un incidente o ad altri eventi. Per altro, pare che nei giorni scorsi il piccolo abbia manifestato febbre alta, motivo per cui aveva anche ricevuto la visita del pediatra.

La salma è stata già riconsegnata alla famiglia. Sotto choc tutta la comunità locale: "Siamo profondamente addolorati nell'apprendere la tragica notizia della perdita del piccolo Angelo. In questo momento di grande tristezza, desideriamo esprimere a nome dell'intera comunità le più sincere condoglianze alla famiglia colpita da questa terribile perdita. Siamo a loro vicini in questo momento di dolore e sofferenza, e offriamo il nostro sostegno e la nostra solidarietà in ogni modo possibile. Speriamo che possano trovare conforto e forza in questo difficile momento. La comunità intera è al loro fianco e prega per loro. Ricordiamo il piccolo Angelo con affetto e ci uniamo al dolore, con la speranza che i suoi cari possano trovare la pace e la serenità che meritano. Con profondo cordoglio" si legge in un post pubblicato su Facebook dal Comune di Uggiano La Chiesa.