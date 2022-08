Bimbo di 11 anni viene risucchiato nella fogna e muore: stava giocando in un canale di scolo La tragedia nello Stato USA dell’Arkansas colpito negli ultimi giorni da una forte inondazione. Il ragazzino stava giocando nei pressi di un canale di scolo quando è finito sotto acqua…

Un bambino di 11 anni dello Stato dell'Arkansas è morto dopo essere stato risucchiato in un canale di scolo. Il ragazzino stava giocava nell'area di ritenzione idrica di Bentonville quando è avvenuto il dramma.

Una donna avrebbe provato ad aiutarlo ma l'acqua alta ha finito per trascinare entrambi nella fogna. Sul posto è subito arrivata una squadra di soccorso che è riuscita rapidamente a localizzare e salvare la donna di 47 anni, ma il bambino è stato trascinato ancora più in profondità.

Le squadre di soccorso hanno poi individuato l'11enne e lo hanno trasportato in un ospedale locale, ma purtroppo era già tardi. Il piccolo è morto annegato.

Il maltempo ha portato forti acquazzoni nell'area lunedì 29 agosto causando inondazioni improvvise, ha affermato il National Weather Service. Un giornalista ha avvertito i residenti di prestare attenzione ai consigli degli esperti poiché era difficile capire se una strada fosse allagata o meno. Un residente che viveva nelle vicinanze ha detto di non aver mai visto l'acqua salire così in alto come lunedì.

La polizia di Bentonville ha fatto sapere che sulla tragedia che ha visto vittima l'11enne (la cui identità non è stata rivelata dagli organi di stampa americani) c'è un'indagine attiva e al momento non sono disponibili ulteriori dettagli.

Bentonville, famosa per aver dato i natali al gigante della vendita al dettaglio Walmart, si trova nella zona a nord-ovest dell'Arkansas, vicino ai confini di stato del Missouri e dell'Oklahoma.