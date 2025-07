Bimbo di 10 anni corre a zig zag tra le auto sulla statale: agente fuori servizio blocca traffico e lo salva

Un bambino di 10 anni ha iniziato a correre tra le auto sulla strada statale 47, all’altezza dell’uscita per San Cristoforo a a Pergine Valsugana, in provincia di Trento. A salvarlo è stato un agente locale fuori servizio in moto che ha messo il suo mezzo di traverso bloccando il traffico. Il piccolo si è salvato ed è tornato dalla madre.

Momenti di panico in Trentino. Un bambino di 10 anni ha iniziato a correre tra le auto sulla strada statale 47, all’altezza dell’uscita per San Cristoforo a Pergine Valsugana, in provincia di Trento. Stando alle prime informazioni, il piccolo si sarebbe gettato tra il traffico delle due corsie facendo scattare l'allarme di tanti automobilisti. A salvare il bambino è stato un agente della polizia locale fuori servizio che non ci ha pensato due volte e ha messo la sua moto di traverso rischiando di essere travolto dalle vettuee che stavano arrivando in quel momento. Così però ha messo al riparo il piccolo che è ritornato dalla sua mamma.

Tutto è accaduto verso le 12.45 di ieri martedì 29 luglio. L'agente in moto si trovava vicino la tangenziale, da casa sua stava raggiungendo il comando di viale Dante a Pergine, dove doveva iniziare il turno di lavoro alle 13. Era in sella alla sua moto quando ha capito che stava succedendo qualcosa di pericoloso: si è così gettato nel traffico della strada e ha messo la sua moto di traverso bloccando in poco tempo la circolazione delle auto. Dopo aver recuperato il piccolo ha allertato la stazione di comando ed è stato raggiunto dai colleghi. Il bambino è stato portato alla madre che stava vivendo momenti di grande preoccupazione.

Si è scoperto che il bambino stava giocando in un parco vicino all'autorimessa della stazione intermodale degli autobus. In questo parco ci sarebbero stati anche diversi cani: alla vista degli animali il piccolo ha iniziato a correre sfuggendo alla vista della madre. La donna disperata ha iniziato a chiedere informazioni ai passanti. Fortunatamente dopo l'intervento dell'agente di polizia ha potuto riabbracciare il suo bambino.

Il comandante della polizia locale di Trento e dell’Alta Valsugana Alberto Adami ha tenuto rilasciare una dichiarazione sull'accaduto: "Devo ringraziare sicuramente il collega, perché si è messo subito a servizio di un utente della strada. Non ha pensato di venire direttamente al lavoro a timbrare il cartellino, ma si è dato subito da fare per tutelare questo ragazzo, dimostrando grande coraggio. La tangenziale è veramente trafficata, anche da trasporti di carichi pesanti. Anche per questo, mettersi di traverso con un motociclo, mettendolo fra se e il ragazzo, è stato davvero un gesto di grande coraggio e di altruismo".