Bimbi di 3 anni fuggono dall’asilo e si incamminano per strada: salvati dalla commessa di un negozio L’episodio in una scuola materna di Nardò, in provincia di Lecce. Nessuno ha visto uscire i due piccoli alunni, che forse hanno approfittato di una zanzariera rotta.

A cura di Biagio Chiariello

Due bambini di soli tre anni di una scuola dell’infanzia di Nardò, in provincia di Lecce, si sono allontanati autonomamente dalla struttura senza essere notati dal personale. I due piccoli alunni, appartenenti ad una prima classe, sono usciti prima dall’edificio e poi dal cortile. Per poi essere ritrovati in un negozio vicino. A riportarlo è Repubblica

I bimbi, stando ai primi accertamenti effettuati, avrebbero approfittato di una porta con la zanzariera rotta. Si tratterebbe, infatti, dell’unico varco praticabile da due bimbi così piccoli. Nessuno, a scuola, si è accorto sul momento di quanto accadeva. Quindi hanno percorso i trenta metri che separano l'asilo dal negozio dove poi sono stati trovati.

Un percorso tanto breve quando pericoloso perché, pur avendo il marciapiede, si tratta comunque di una strada di ampia percorrenza, attraversata da ogni genere di veicolo a motore.

A riconoscerli sarebbe stata proprio una impiegata del negozio che, stupida dal fatto che i due bimbi non fossero accompagnati da adulti, ha avvisato la mamma di uno dei due e le insegnanti della vicina scuola.

Negli stessi istanti il personale scolastico stava cercando i due fuggitivi. La telefonata ha fatto tirare un sospiro di sollievo alle maestre e a tutto il personale non docente: i bambini stavano bene e avrebbero potuto riabbracciare maestre e familiari.

Un episodio, fortunatamente, finito bene ma che comunque deve invitare a riflettere sul tema della sicurezza delle scuole. I genitori hanno poi chiesto spiegazioni su cosa sia accaduto, ma l'ipotesi al momento più probabile è che i bambini siano scappati proprio dall'infisso danneggiato.