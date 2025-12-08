Bimba morta sull’A5, si indaga per omicidio stradale: due automobilisti dopo incidente si sono dati alla fuga

Foto di repertorio

La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo e indaga per omicidio stradale e fuga. Cerca di fare luce su quanto accaduto nell'incidente stradale in cui sabato sera è morta una bimba di nemmeno tre mesi. La madre che era alla guida si è salvata. Stando alle informazioni degli inquirenti, l'aggravante della fuga riguarda almeno due veicoli che sarebbero stati coinvolti nell'accaduto: chi era alla guida si sarebbe allontanato senza prestare soccorso. Resta ora da capire l'esatta dinamica dell'accaduto. In questo caso fondamentali potranno essere i testimoni dell'incidente. Da chiarire anche se il seggiolino della piccola posizionato in macchina fosse stato agganciato regolarmente. Purtroppo per la piccola non c'è stato più nulla da fare: l'ovetto con all'interno la bimba è stato sbalzato fuori dalla macchina.

La tragedia è avvenuta sabato sera sull'autostrada A5, Torino-Aosta, tra gli svincoli di Settimo e di Volpiano. L'impatto sarebbe avvenuto tra l'auto della madre e bimba e tra altri due automobilisti che però dopo l'impatto non si sono fermati. Il veicolo in cui c'era la mamma è stato invece trovato fuori strada dopo una carambola. La donna è ancora in osservazione nel pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Altri automobilisti hanno subito chiamato i soccorsi: una volta però sul posto i medici del 118 non hanno potuto fare altro che accertare il decesso della piccola. Si sta chiarendo la posizione dei due automobilisti che si sono dati alla fuga.