Incidente sull’A5 Torino-Aosta, scontro tra auto: muore bimba di due mesi, ferita la mamma

Tragico incidente questa sera intorno alle 20 sull'autostrada A5 Torino-Aosta, all'altezza del Comune di Volpiano. Nell'urto che ha coinvolto più auto, le cui cause sono in corso di accertamento, è deceduta una bambina di due mesi.

Stando alle prime indiscrezioni, nello schianto, verificatosi in direzione Aosta, tra gli svincoli di Settimo e di Volpiano, la bimba sarebbe stata sbalzata fuori dal veicolo sul quale viaggiava e una volta a terra sarebbe stata travolta da un'altra macchina. Il 118 di Azienda Zero è intervenuto per i soccorsi ma per la bambina non c'è stato niente da fare. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. L'equipe sanitaria ha soccorso anche la madre della piccola rimasta ferita nell'incidente: è stata trasferita in ospedale in stato di choc.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. La polizia stradale, che sta cercando di ricostruire quanto successo anche attraverso il racconto dei testimoni. Si sta cercando di fare luce in particolare sulla presenza di un'auto pirata: non è chiaro se si tratti di una vettura che ha travolto la piccola fuggendo via o di una delle vetture coinvolte nel tamponamento.

Tra le ipotesi ancora da accertare c’è anche la possibilità che la bimba non fosse legata al seggiolino, come previsto dal codice della strada che ne impone l'uso. Probabilmente nelle prossime ore la procura aprirà un fascicolo per accertare i fatti che potrebbe contemplare le ipotesi di omicidio stradale o colposo. Intanto, l’autostrada A5 è rimasta chiusa in direzione Aosta per diverse ore per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.