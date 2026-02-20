Bimba morta a Bordighera, sul corpo impronta parziale di una scarpa: gli investigatori sentono le due sorelline

Ci sarebbe anche un livido sulla gamba compatibile con l’impronta parziale di una scarpa: è quanto emerso dall’autopsia sul corpo della bimba di 2 anni trovata morta in una casa di Bordighera.

Immagine di repertorio.

Da quello che è emerso dall'autopsia dei giorni scorsi sul corpo della bimba di 2 anni, trovata morta in una casa di Bordighera (Imperia), ci sarebbe anche un livido sulla gamba provocato forse da un calcio dato alla piccola. In carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale c'è la madre e con la stessa accusa è indagato l'amico: la donna con i suoi tre figli i due giorni prima della tragedia li aveva passati a casa dell'uomo.

Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, durante l'autopsia – guidata da Francesco Ventura, direttore di medicina legale del Policlinico San Martino di Genova – sarebbe stata rilevata l'impronta parziale di una scarpa sulla gamba della piccola. L'ipotesi principale è che la piccola sia morta per una emorragia cerebrale scatenata da una serie di concause che avrebbero portato con il passare del tempo al decesso.

Anche dal carcere la madre continua a sostenere che la piccola è caduta dalle scale tre giorni prima della morte. Spiega anche la presenza di tanti lividi sul piccolo corpo della figlia perché "era vivace". In ogni caso la donna non ha mai portato in questi giorni la bimba in ospedale perché non avrebbe giudicato quelle ferite gravi. La mattina presto del 9 febbraio la donna aveva lasciato la casa del suo amico con le sue tre figlie per tornare nella loro casa di Bordighera prima di andare a scuola. Qui si sarebbe accorta che la piccola non respirava più e aveva già le mani rigide.

II sospetto degli inquirenti è che la bimba era già morta quando era stata caricata in auto. Si attende la relazione del medico legale per accertare l'ora del decesso. Intanto questa settimana si sono tenuti i sopralluoghi nella casa dell'uomo di Perinaldo: si cercano elementi utili alle indagini. Si cercano elementi che dimostrino se in quella casa ci sia stata o meno una forma di violenza. Intanto, con il supporto di una psicologa, sono state sentite le due bambine.