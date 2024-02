Bimba di un anno scappa dall’asilo gattonando e finisce in strada: salvata dalle bidelle Una bambina di 13 mesi è riuscita a scappare dall’asilo nido, ad allontanarsi senza che nessuno se ne accorgesse e a raggiungere la strada uscendo dal cancello lasciato aperto. Qui è stata fortunatamente recuperata dalle bidelle di una scuola vicina e da un’educatrice. L’episodio è avvenuto a novembre in un nido alla periferia di Bologna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Una bambina di 13 mesi è riuscita a scappare dall’asilo nido, ad allontanarsi senza che nessuno se ne accorgesse e a raggiungere la strada, dove è stata fortunatamente recuperata dalle bidelle della vicina scuola media e da un'educatrice. A raccontare l'episodio, avvenuto a novembre in un nido alla periferia di Bologna e che avrebbe potuto avere un peggiore epilogo, è Il Resto del Carlino.

Le operatrici che hanno notata la piccola e l'hanno subito recuperata, evitando così che le succedesse qualcosa di male, hanno poi allertato anche le forze dell’ordine, che sono intervenute immediatamente sul posto. Secondo quanto è stato ricostruito, la bimba è riuscita a uscire dall’asilo gattonando e, dopo aver superato la porta d’ingresso della scuola e il cancello principale rimasto aperto, è finita in strada. La ‘fuga', riferisce il Comune, sarebbe durata pochi minuti.

Dopo l’accaduto, al personale coinvolto sono state applicate le sanzioni disciplinari previste in funzione delle responsabilità accertate e ha preso il via un percorso di natura organizzativa all’interno del nido rivolto a tutto il personale finalizzato ad attivare tutte le misure correttive per migliorare la sicurezza del servizio.

"Subito dopo l’episodio – fa sapere l’assessore alla Scuola del Comune, Daniele Ara – abbiamo implementato la sorveglianza all’ingresso del nido con una figura aggiuntiva, non prevista in organico, ed è stato sostituito l’impianto citofonico per migliorare il sistema di apertura e chiusura dei cancelli e far sì che siano sempre chiusi dopo l’ingresso o l’uscita dal nido. Tutti gli accessi al nido sono stati verificati e messi in sicurezza".

L’assessore ha riferito anche che "tutte le famiglie del nido sono state costantemente aggiornate e coinvolte nel processo di riflessione e miglioramento organizzativo, per consentire a tutte e tutti di ritrovare un’adeguata fiducia nella comunità educativa". In particolare, con i genitori della bambina coinvolta "c’è stato fin da subito e prosegue ancora adesso un dialogo positivo e costruttivo, un filo diretto con pedagogista e operatori del nido, caratterizzato da comprensione e fiducia reciproca".