Bimba di 5 anni precipita in un dirupo in Valstrona, è gravissima

Dramma nella provincia del Verbano Cusio Ossola dove una bambina di cinque anni è precipitata in un dirupo. È successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 agosto, in alta Valstrona. Secondo quanto riferito, la piccola si trovava insieme ai genitori per una passeggiata a Campello Monti quando, per cause ancora da accertare, è precipitata nel burrone. Immediato l'intervento delle squadre di soccorso del 118 che hanno recuperato la bimba. Stabilizzata sul posto, è stata trasferita in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale regina Margherita di Torino. Al momento non è noto se la piccola sia in pericolo di vita o meno.

Notizia in aggiornamento.