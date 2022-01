Bimba di 4 anni finisce con il bob in strada e viene travolta da un’auto, grave in ospedale Il grave incidente sulla neve sulle pendici dello Zoncolan: la piccola, una bimba veneta che si trovava insieme agli zii, è stata portata all’ospedale Cattinara di Trieste.

A cura di Susanna Picone

Grave incidente sulla neve nel primo pomeriggio di oggi, domenica 23 gennaio, sulle pendici dello Zoncolan, in Friuli Venezia Giulia. È rimasta gravemente ferita una bambina veneta di quattro anni residente a San Donà di Piave. La piccola si trovava sulla neve insieme agli zii e stava giocando con il bob lungo un pendio a ridosso dei parcheggi nel territorio di Ravascletto. Secondo la ricostruzione dei quotidiani locali, al termine di una discesa la bambina non è riuscita a frenare ed è finita in mezzo al parcheggio e poi in strada proprio nel momento in cui stava transitando un’auto. La neve era molto ghiacciata e questo non ha agevolato il controllo del bob da parte della bambina.

Fortunatamente il veicolo procedeva a velocità moderata, ma l’automobilista non è riuscito ad evitare la bambina e l’ha travolta in pieno. La piccola, secondo le prime informazioni, ha riportato ferite agli arti inferiori. Subito soccorsa, la bimba è stata elitrasportata all’ospedale Cattinara di Trieste. A quanto si apprende la bimba è sempre rimasta cosciente dopo l’incidente e nonostante le gravi condizioni non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato in servizio sulle piste da sci, che hanno ricostruito l'accaduto e ascoltato i testimoni.

Sempre sul monte Zoncolan si è registrato oggi un altro infortunio: una donna è caduta lungo una pista da sci e ha riportato una frattura. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e la polizia in servizio sulle piste. La donna ferita è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Tolmezzo.