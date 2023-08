Bimba di 3 anni scivola sul sasso e cade nel dirupo durante l’escursione: in ospedale in elicottero La piccola, originaria del Trevigiano, era con i suoi genitori quando è precipitata in un dirupo per diversi metri in Val di Fassa, in Trentino Alto Adige. Fortunatamente l’erba del pendio avrebbe attutito il colpo.

A cura di Antonio Palma

Una bambina trevigiana di soli 3 anni è rimasta ferita in maniera seria oggi dopo essere stata coinvolta in una terribile caduta mentre era impegnata in una escursione con i suoi genitori in Val di Fassa, in Trentino Alto Adige. La piccola stava passeggiando lungo il sentiero della “Viel del Pan”, nel territorio di Canazei, quando è scivolata su un sasso ed è precipitata in un dirupo per diversi metri. Fortunatamente l'erba del pendio avrebbe attutito la sua caduta e la piccola si è salvata.

L'allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 16 agosto, poco prima delle 12, quando i genitori della bambina hanno richiesto un intervento di emergenza al numero unico 112. Si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi e sul posto, non lontano dal rifugio Fredarola, sono accorsi i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico e l’elisoccorso.

Dopo la richiesta della Centrale Unica di Trentino Emergenza, un l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites, partito da Pontives, ha fatto imbarcare la squadra di soccorso della Stazione Alta Val di Fassa del Soccorso Alpino a Canazei e si è diretto sul posto indicati dai genitori. I soccorritori quindi hanno raggiunto la bimba caduta in quota e hanno provveduto a prestarle le prime cure, stabilizzandola sul posto.

Fortunatamente la piccola pare non abbia mai perso conoscenza e sia rimasta vigile per tutto il tempo. Dopo essere stata imbarellata, la minore è stata sollevata a bordo dell’elicottero e trasportata quindi all’ospedale Santa Chiara di Trento per le ulteriori cure ed accertamenti del caso.

Il luogo dove è avvenuto l’incidente è un sentiero molto conosciuto e frequentato e una delle escursioni più apprezzate della Val di Fassa e delle Dolomiti. Secondo una primissima ricostruzione, pare che la piccola fosse ferma, posizionata dai genitori su un grande masso, quando ha perso l’equilibrio precipitando per diversi metri.