Bimba di 2 anni con febbre alta dimessa, muore poco dopo a Belluno: disposta l’autopsia, medico indagato

L’autopsia è un passaggio necessario per fare luce su quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato scorso e accertare eventuali responsabilità del medico pediatra in servizio quel giorno al pronto soccorso di Feltre e ora indagato con l’ipotesi di omicidio colposo.

Sarà l’autopsia a chiarire l’esatta causa di morte della bambina di 2 anni di Borgo Valbelluna, in provincia di Belluno, deceduta nei giorni scorsi poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre dove era arrivata in preda a febbre altissima che non scendeva, tosse e respiro affannoso. La Procura ha già disposto l’esame post mortem conferendo l’incarico al medico legale Antonello Cirnelli che eseguirà l’esame autoptico domani 21 novembre.

Un passaggio necessario per fare luce su quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato scorso e accertare eventuali responsabilità del medico pediatra in servizio quel giorno al pronto soccorso di Feltre. Sul registro degli indagati è finito proprio il medico che ha firmato le dimissioni della bambina mandandola a casa solo con la prescrizione di una terapia a base di antibiotico e aerosol.

L’uomo è stato iscritto nel registro degli indagati nel fascicolo che per ora ipotizza il reato di omicidio colposo. Al medico è stato notificato un avviso di garanzia ma in pratica si tratta di un atto dovuto per permettergli di nominare un perito di parte che possa partecipare all’esame irripetibile sul corpicino della piccola. Presente infine anche un medico legale incaricato dalla famiglia della bambina.

I genitori chiedono di fare piena luce sui fatti ma solo l’autopsia potrà sciogliere i tanti dubbi e interrogativi che avvolgono la morte della minore. La relazione del medico legale e le cartelle cliniche, già sequestrate dai pm, potranno dare un quadro più chiaro alla Procura che dovrà decidere poi se richiedere il rinvio a giudizio del pediatra o l'archiviazione del fascicolo

Secondo i parenti, la piccola stava male già da qualche giorno ma si era pensato che fosse un malessere stagionale. La febbre però non scendeva e la situazione si è aggravata a tal punto da convincere i genitori a portare la bambina al Pronto Soccorso del Santa Maria del Prato di Feltre. Qui la piccola è stata visitata dal pediatra di turno che però non ha ritenuto ci fossero elementi tali da richiedere un ricovero. La bimba è tornata a casa ma poche ore dopo ha perso i sensi e all’arrivo del 118 era già morta.