Attualità
video suggerito
video suggerito

La febbre, il dolore agli occhi e lo strabismo: le indagini sulla morte della bimba di 2 anni a Belluno

Sono in corso le indagini per capire cosa abbia provocato la morte della bimba di 2 anni deceduta a Belluno dopo le dimissioni dall’ospedale di Feltre. Sequestrate le cartelle cliniche. Indagine contro ignoti.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Gabriella Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine

Per tre giorni ha avuto febbre e debolezza. La bimba di due anni morta a Borgo Valbelluna (Belluno) ha rifiutato il cibo per giorni prima del decesso in seguito alle dimissioni dall'Ospedale di Feltre. Su cosa sia accaduto si continua a indagare mentre la Procura della Repubblica di Belluno ha aperto un fascicolo di indagine contro ignoti e disposto l'autopsia sulla piccola. L'ipotesi è infatti che non si trattasse di un'influenza, ma di un virus letale. I dettagli non sono ancora noti: la cartella clinica è stata sequestrata per approfondimenti legati alle indagini.

La bimba è morta nella nottata di sabato, ma i primi sintomi risalivano a mercoledì scorso con febbre alta. Mentre si trovava all'asilo, la piccola ha manifestato la prima febbre a 39 gradi e la mamma è andata a prenderla per riportarla a casa, somministrandole del paracetamolo. In un primo momento, la bimba sembrava essersi ripresa ma poi, intorno alle 14, ha iniziato a lamentare dolore agli occhi e alla fronte.

La pediatra ha aumentato le dosi di paracetamolo, ma la febbre è rimasta a 39 gradi. L'affanno si è ripresentato nella notte di sabato, con strabismo anomalo. Il papà ha quindi deciso di portarla in Pronto Soccorso all'Ospedale di Santa Maria del Prato di Feltre, dove le è stato assegnato un codice bianco e somministrato aerosol e antibiotico. In pediatria, la piccola è stata presa in carico dagli specialisti. Dopo gli esami, è stata dimessa con la prescrizione di continuare la terapia antibiotica a domicilio.

Leggi anche
Belluno, bimba di 2 anni dimessa dall’ospedale muore poco dopo: portata per problemi respiratori

A casa però l'affanno è peggiorato, con strabismo e assenza di forze. I genitori hanno quindi allertato il 118, ma la bimba è deceduta verso le 9, prima dell'arrivo dei soccorsi. I genitori hanno denunciato e la Procura della Repubblica di Belluno ha aperto un fascicolo di indagine e affidato al medico legale Antonello Cirnelli l'autopsia che sarà effettuata nei prossimi giorni.

L'ipotesi è che non si trattasse di un'influenza stagionale, ma di un virus più letale. L'approfondimento è stato preannunciato anche dall'azienda Ulss 1 Dolomiti, a cui l'ospedale di Feltre fa riferimento.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Guerra
in Ucraina
Ucraina, 19 morti a Ternopil, feriti a Kharkiv: Polonia e Romania fanno decollare i caccia
Raid russo nella regione di Kharkiv: morti e feriti, anche bimbi. Trump pronto a nuove sanzioni
Polonia, danneggiato da un'esplosione binario usato per trasportare aiuti in Ucraina
Tangentopoli Ucraina, il deputato dell’opposizione Goncharenko: "C’è molta rabbia, Zelensky inefficace"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views