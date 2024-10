video suggerito

Bimba di 12 anni investita dal treno a un passaggio a livello a Padova, è gravissima L'investimento nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 10 ottobre, all'altezza di un passaggio a livello a Padova. La dodicenne è stata trasportata in ospedale con codice di massima urgenza. Le sue condizioni sono giudicate critiche.

A cura di Antonio Palma

Drammatico incidente oggi a Padova dove una bambina di 12 anni è stata investita da un treno all'altezza di un passaggio a livello in via Friburgo. La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale dove è stata ricoverata in condizioni gravissime. L'investimento nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 10 ottobre, quando la motrice di un convoglio merci ha urtato la minore pario all'altezza dl passaggio a livello.

L'allarme, partito intorno alle 14.30 è scattato subito e sul posto sono accorsi immediatamente i sanitari del Suem 118. La piccola è stata stabilizzata e trasportata in ospedale, al pronto soccorso pediatrico di Padova, con codice di massima urgenza. Le sue condizioni sono giudicate critiche ed è ricoverata in prognosi riservata. Soccorso sotto shock anche il macchinista del treno che ha subito arresto il convoglio con un frenata di emergenza e allertato i soccorsi.

La zona dell'incidente è quella della tratta ferroviaria che costeggia la zona industriale a Padova dove sono accorsi anche i carabinieri e la polizia, oltre i soccorsi medici e ai vigili del fuoco. Spetterà alla polizia ferroviaria stabilire quanto accaduto dopo i rilievi del caso.

Da una primissima ricostruzione, ancora da verificare, pare che la dodicenne fosse in compagnia di un gruppo di amichette quando è avvenuto l'investimento sui binari. Non è non è escluso che la piccola possa aver provato ad attraversare i binari poco prima che il treno sopraggiungesse, mentre il passaggio a livello era chiuso, ma saranno le indagini ad accertarlo. Per consentire i soccorsi e i rilievi, la tratta ferroviaria è stata chiusa al transito dei treni.