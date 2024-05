video suggerito

Bimba di 10 mesi muore dopo aver ingerito candeggina a Noto: la Procura apre un'inchiesta Una bimba di 10 mesi è morta dopo aver ingerito della candeggina a Noto, in provincia di Siracusa. La tragedia sarebbe avvenuta nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 maggio. La piccola viveva insieme alla famiglia. La Procura ha aperto un'inchiesta sul caso, le indagini sono condotte dai Carabinieri.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Una bimba di 10 mesi è morta dopo aver ingerito della candeggina a Noto, in provincia di Siracusa. La tragedia sarebbe avvenuta nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 maggio. Come riferiscono i quotidiani locali, la piccola viveva insieme alla famiglia.

Sulla morte della bambina la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta, mentre le indagini sono state affidate agli uomini dell'Arma dei Carabinieri che hanno ricevuto, intorno alle 16.45, una segnalazione del Pronto soccorso, dove la piccola era stata trasportata.

Al momento non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente, non si sa ancora come la bimba abbia assunto la candeggina. Secondo una prima ricostruzione, su cui al momento stanno lavorando gli inquirenti, potrebbe essere caduta in un secchio pieno del liquido.

Come già detto, si tratta però solo di un'ipotesi, saranno le successive indagini a confermarla o smentirla. Intanto, i Carabinieri si sono recati rapidamente nell’abitazione della famiglia in cui si trova la madre, in stato di shock per quanto accaduto, insieme ai suoi altri bambini.

Articolo in aggiornamento.