Belgio, un palazzo esplode per una fuga di gas a Turnhout, vicino ad Anversa: 4 morti Nella tarda serata di ieri, in una cittadina poco distante da Anversa, in Belgio, sono esplosi due appartamenti a seguito di una fuga di gas: si contano 4 morti.

A cura di Beatrice Tominic

Nella tarda serata di ieri sera, 31 dicembre 2021, nella cittadina Turnhout, distante una cinquantina di chilometri da Anversa, nella zona più a nord est del Belgio, due appartamenti sono esplosi in seguito a una fuga di gas. L'esplosione ha distrutto interamente le due abitazioni e ha provocato la morte di quattro persone, tutte adulte: per il momento, non sono stati rilasciati ulteriori dati sulla loro identità. A seguito dello scoppio che ha squarciato i muri dell'ultimo piano della palazzina, si contano soltanto due sopravvissute.

La fuga di gas che ha provocato l'esplosione è avvenuta all'interno di un edificio che, nei suoi 4 piani, conta un totale di 16 appartamenti. L'intera struttura adesso risulta essere estremamente danneggiata tanto che non è da escludere la possibilità che possa essere abbattuta.

La notizia è stata resa nota da Paul Van Miert, il sindaco della cittadina fiamminga in cui si è verificata l'esplosione: è a lui che il re Filippo del Belgio, in carica dal 2013, ha telefonato per porgere le proprie condoglianze a seguito dell'accaduto.

Leggi anche Esplode autocisterna ad Haiti, 50 morti e decine di feriti

Due donne intrappolate sotto ai detriti per 14 ore

Nell'esplosione sono rimaste coinvolte anche altre due persone, oltre alle quattro che hanno perso la vita. Si tratta di due donne che sono sopravvissute. Rimaste intrappolate sotto ai detriti provocati dalla deflagrazione, sono state estratte dalle macerie soltanto dopo che sono passate 14 ore: una volta tirate fuori dai detriti, sono state trasportate in ospedale e, stando a quanto dichiara il primo cittadino di Turnhout, le loro condizioni di salute non sembrano destare preoccupazioni.