Barista ucciso a martellate a Sassari, il 25enne Claudio Dettori condannato all’ergastolo È stato condannato all’ergastolo Claudio Dettori, il 25enne che nell’aprile 2021 ha ucciso nella sua casa di Sassari il barista Antonio Faro che lo stava ospitando.

A cura di Chiara Ammendola

Claudio Dettori

È stato condannato all'ergastolo Claudio Dettori, il 25enne che il 22 aprile dello scorso anno ha ucciso a martellate nella sua abitazione Antonio Fara. Dopo cinque ore di camera di consiglio la corte d'assise di Sassari ha così condannato al carcere a vita il giovane accogliendo la richiesta del pm Giovanni Porcheddu.

Non è stato riconosciuto l'altro reato, la rapina, né che il delitto sia avvenuto per compiere la rapina, come chiesto dall'avvocato difensore Bruno Conti. Mentre è stata riconosciuta, oltre all'omicidio, l'aggravante della crudeltà. L'avvocato difensore dell'imputato, Bruno Conti, aveva chiesto l'assoluzione del proprio assistito e in subordine, in caso di condanna, l'esclusione delle aggravanti. Il 25enne dovrà anche risarcire Ilenia e Giampiero Fara con 150mila euro ciascuno.

Commozione in aula tra i familiari e gli amici della vittima presenti a tutte le udienze del processo. “Questa sentenza – il commento di Ilenia Faro, la sorella della vittima – non mi restituisce mio fratello ma almeno è la dimostrazione che la giustizia esiste”.

Claudio Dettori, senza fissa dimora all'epoca dell'omicidio, era ospite del barista 47enne da circa due mesi quando la mattina del 22 aprile lo colpì alla testa uccidendolo. Dal primo momento i sospetti sono ricaduti su di lui che, prima di scappare, aveva allertato telefonicamente le forze dell'ordine, denunciando un probabile omicidio nell'appartamento: alcune telecamere di videosorveglianza della zona lo avevano inoltre ripreso mentre entrava e usciva dall'appartamento in orari compatibili con l'omicidio.