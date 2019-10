Usare il cellulare alla guida è ovviamente vietato: c’è chi rispetta il codice della strada e lo mette via, chi invece spera sempre di non essere beccato e chi, evidentemente senza pensare ai pericoli né alle regole, addirittura ne usa più di uno. È quanto registrato ad esempio a Bari, dove un automobilista è stato sorpreso mentre guidava appunto con ben due cellulari: con uno, a quanto emerso, stava facendo una telefonata mentre con l’altro non rinunciava a chattare. A scoprire (e multare) l’automobilista, un cinquantottenne del posto a bordo di una Renault Clio, è stata la polizia locale, che effettua regolari controlli per evitare che gli autisti utilizzino i telefoni senza adottare le prescrizioni del Codice della strada. Nel giro di poche ore nella giornata di ieri, venerdì 25 ottobre, le forze dell'ordine hanno fermato ben 23 conducenti che usavano il cellulare mentre guidavano. Per loro è scattata la sanzione da 165 euro e l'addio a 5 punti della patente.

Entrambe le mani occupate con i cellulari – L’automobilista sorpreso dagli agenti con ben due telefoni cellulari tra le mani procedeva sulla tangenziale SS 16 in direzione nord, facendo “uso durante la guida di due apparecchi telefonici, impegnando per il loro utilizzo le due mani”, si legge nel verbale della polizia locale. Chiaramente è bene ricordare che non bisogna usarne neppure uno, tanto basta infatti per diventare un pericolo per se stessi e per gli altri: “La distrazione per l’indebito utilizzo dei telefonini – le parole del comandante della polizia locale Michele Palumbo – è statisticamente diventata la prima causa di sinistri stradali con lesioni gravi o mortali”.