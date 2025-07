Bari, si ferma col marito a soccorrere motociclisti in tangenziale ma viene travolta da un suv: morta sul colpo

Si era fermata in tangenziale per aiutare dei motociclisti rimasti coinvolti in un incidente ma è stata travolta e uccisa da un suv. È morta così Giuseppina Lucente, 41enne originaria di Acquaviva delle Fonti e residente a Sammichele di Bari: è successo ieri, venerdì 25 luglio, all'altezza dell'uscita per il quartiere San Paolo nella città pugliese.

Secondo quanto ricostruito, la donna insieme al marito si era fermata per prestare soccorso ad una coppia di motociclisti rimasti coinvolti in un precedente incidente con un'Audi. Il suv, guidato da un anziano, però non avrebbe frenato in tempo per evitare il blocco che si era formato sulla strada a causa del sinistro. Sul posto poco minuti dopo sono arrivati gli operatori del 118: i soccorritori hanno tentato di rianimare la donna, ma non c'è stato nulla da fare.

Ferito il marito che è ricoverato con fratture multiple. Sono gravi le condizioni della passeggera di una delle due moto coinvolte nell'incidente, trasferita in codice rosso all'ospedale San Paolo, anche se sarebbe fuori pericolo di vita. Indagini sono in corso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.

Sotto choc la comunità locale di Sammichele di Bari. "È stata una notte difficile – ha scritto in un post il sindaco, Lorenzo Netti – dopo un'altra giornata di duro lavoro al servizio della nostra Comunità. È la vita dei Sindaci che, ogni giorno, si trovano ad affrontare tanti problemi e a prendere decisioni in condizioni di enorme disagio personale. Molto spesso ti ritrovi davanti ad un bivio che, in un caso o nell'altro, crea comunque apprensione e paura. Qualche ora fa è stata confermata la notizia che, una nostra concittadina, ha perso la vita mentre soccorreva automobilisti e motociclisti protagonisti di un precedente incidente. Da quel momento in poi è partita la valutazione circa la gestione degli eventi che, in questi mesi estivi, stanno animando Sammichele di Bari in una situazione di oggettiva difficoltà. Dopo un confronto serrato con tutti i responsabili dell'evento di questa sera è emersa l'impossibilità di annullare e riprogrammare il concerto a poche ore dallo stesso in considerazione del fatto che moltissimi operatori sono già sul posto e tanti altri sono in viaggio per raggiungere il nostro Paese da ogni parte d'Italia. Il concerto di questa sera sarà dedicato a Giusy e, in piazza, sarà osservato un minuto di silenzio in suo ricordo. Gli eventi dei prossimi giorni saranno sospesi e riprogrammati per rispettare il dolore della Comunità. Un abbraccio a Giusy, alla sua famiglia".