Bari, crolla il tetto di una piscina: tre le persone ferite, anche un bambino di 7 anni e una 14enne

Biagio Chiariello

Almeno 20 persone sono rimaste coinvolte, secondo il primo bilancio, a seguito del crollo del solaio avvenuto oggi pomeriggio, giovedì 30 maggio, intorno alle 17.30 a Bari nella piscina Energy Live situata in via Saverio Lioce, nel quartiere Poggiofranco, una zona residenziale non molto distante dal centro.

All'interno della struttura in quel momento c'era anche un gruppo di bambini impegnati nei corsi di nuoto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il 118 con tre ambulanze, una ragazza pare sia rimasta intrappolata nella vasca. Tre persone sono rimaste ferite in modo più serio: si tratta di due minorenni e un'istruttrice. Nessuno comunque è in gravi condizioni.

Nello specifico la 34enne ha riportato un trauma dorsale e ad una gamba ed è stata portata all'ospedale Di Venere di Bari; una ragazzina di 14 anni è stata condotta al Policlinico per un trauma toraco-addominale; mentre un bambino di 7 anni ha rimediato una distorsione ed è stato curato sul posto.

Secondo prime informazioni, il cedimento avrebbe riguardato una parte di controsoffitto della struttura, che si sviluppa in un ambiente sotterraneo.

Solo ieri, 29 maggio, sempre Bari si è verificato un altro crollo: è venuto giù il solaio all’interno della scuola primaria "Marco Polo" di Palese, ma fortunatamente il cedimento non è avvenuto nell’orario scolastico e in aula non era presente nessuno.

Sul posto sono poi intervenuti gli operai per ripristinare l’area, una classe è stata spostata nella vicina scuola Collodi. Per completare i lavori servirà circa una settimana.