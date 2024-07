video suggerito

Barca contro briccola a Venezia, morto il conte Marco Passi: aveva 44 anni. Grave una donna È il conte Marco Passi la vittima dell’incidente verificatosi nella notte tra lunedì e martedì a Venezia, quando la barca a bordo della quale si trovava si è scontrata contro una briccola in Laguna. Indagini in corso. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È il conte Marco Passi la vittima dell'incidente verificatosi nelle scorse ore a Venezia, quando una barca si è scontrata contro una briccola in Laguna. Aveva 44 anni ed era pro-cancelliere dell'ordine dei Cavalieri di Malta di Venezia. L'uomo viveva da sempre a Venezia a palazzo Tiepolo-Passi ed era il cugino di Gian Luca Passi, sposato dal 2017 con la star di Hollywood Jessica Chastain.

Passi morto dopo essere rimasto coinvolto nell'incidente, verificatosi nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 luglio, davanti all'isola di Sacca Fisola, nella zona della Giudecca. I vigili del fuoco avevano appena ricevuto la segnalazione di un'imbarcazione alla deriva e fuori controllo. Dopo averla raggiunta, hanno notato a bordo una persona priva di vita e una donna ferita. Quest'ultima, cittadina francese di 42 anni, è stata stabilizzata ed è andata in idroambulanza all'ospedale dove poi è stata ricoverata per traumi importanti ma non sarebbe in pericolo di vita.

Stando ai primi accertamenti, la barca a bordo della quale si trovava Passi si è scontrata contro una briccola, una struttura in legno che serve per indicare le vie d'acqua in laguna. Il personale dei vigili del fuoco ha effettuato una perlustrazione della zona con l’illuminazione della motobarca VF 1171 per escludere il coinvolgimento di altri natanti. Sul posto le forze di polizie e la capitaneria di porto per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Solo qualche ora prima sempre a Venezia si era verificato un altro evento drammatico: la 21enne Linda Zennaro è morta dopo essersi tuffata per un bagno notturno al Lido durante la famosa Festa del Redentore. A lanciare l’allarme il fidanzato. Ignote le cause: potrebbe aver avuto un malore o aver battuto la testa.