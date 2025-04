video suggerito

Chi era l’ex estremista nero Marco Affatigato, trovato morto nella sua casa di Nizza: si indaga sulle cause L’ex estremista di destra Marco Affatigato, 68 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione a Nizza. La Procura locale si è limitata a confermare il ritrovamento del corpo senza riferire l’identità che sarebbe tuttavia emersa da fonti di polizia. Sul decesso è stata avviata un’inchiesta per chiarirne le cause. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marco Affatigato.

L'ex estremista di destra Marco Affatigato, 68 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione a Nizza. Lo ha riferito l'emittente francese Bfm, che ha appreso la notizia da una fonte di polizia, mentre la procura di Nizza si è limitata a confermare il ritrovamento del corpo senza riferire l'identità.

A quanto si apprende, sul decesso è stata avviata un'inchiesta per accertare le cause della morte di Affatigato. Al momento sembrerebbe privilegiata la pista del suicidio ma gli accertamenti sono ancora in corso.

Ex esponente di Ordine nuovo, Affatigato era stato condannato in passato per tentata ricostituzione del partito fascista e favoreggiamento del terrorista Mario Tuti.

Come ricorda il Corriere Fiorentino, Affatigato fu indicato anche come possibile autore della strage della stazione di Bologna, avvenuta nel 1980 e nella quale persero la vita più di 80 persone e 200 circa rimasero ferite.

Dopo la diffusione da parte della Questura del capoluogo emiliano di un identikit a lui riconducibile, fu individuato e arrestato, ma successivamente rilasciato per mancanza di prove.

Negli stessi anni si arrivò a ipotizzare il suo coinvolgimento anche nella strage di Ustica, quando una bomba esplose a bordo del DC-9 dell'Itavia partito dall'aeroporto di Bologna-Guglielmo Marconi e diretto all'aeroporto di Palermo-Punta Raisi. Ma questa pista fu esclusa nel momento in cui si scoprì che Affaticato era vivo e in Francia.

Dopo anni di latitanza, con a carico 4 mandati di cattura per reati finanziari, venne arrestato nel 2016 dalla polizia lucchese a Nizza, chiamato a scontare una pena di 8 anni e 8 mesi per le accuse di bancarotta fraudolenta e appropriazione indebita. Successivamente scarcerato, decise di tornare nella città francese.

Nel 2022 dichiarò di temere per la propria vita sostenendo che i ‘vecchi camerati' volevano ucciderlo perché lo consideravano un traditore.