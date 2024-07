Si tuffa per un bagno notturno a Venezia ma non riemerge: Linda muore a 21 anni, l’allarme dal fidanzato

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Tragedia al Lido di Venezia, dove la famosa Festa del Redentore è stata turbata dalla morte di una ragazza di soli 21 anni, che si è tuffata la scorsa notte per far un bagno ma non è più riemersa. Si chiamava Linda Zennaro. A lanciare l'allarme è stato il fidanzato che era con lei.

È successo la scorsa notte, intorno all'una, di fronte al faro Rocchetta al Lido. "Il Redentore non c0entra nulla, salvo che probabilmente è stata l’occasione per un bagno notturno", ha spiegato il comandante della polizia locale del capoluogo veneto, Marco Agostini. Il cadavere della giovane è stato trovato intorno all'una e mezza di notte, poco dopo che era stato lanciato l'allarme da parte del ragazzo, un 28enne di Mestre.

I vigili del fuoco hanno tentato di rianimare la 21enne, ma ogni tentativo è risultato vano. Il medico, eseguita una prima ispezione del corpo, lo ha messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sarà il pm nelle prossime ore a decidere se eseguire l'autopsia per cercare di capire cosa sia successo.

Tra le ipotesi, anche che Linda, originaria di Favaro Veneto, dopo essersi tuffata, abbia accusato un malore, oppure potrebbe aver battuto la testa dal momento che era buio ed era una zona che lei stessa non conosceva bene. Il fidanzato, che non l'ha vista più riemergere, è stato ascoltato dai militari dell'Arma. Il ragazzo aveva deciso di non tuffarsi. I due erano da soli anche se qualche ora prima della tragedia la vittima aveva postato sul proprio profilo Instagram un video che li filmava su una barca insieme ad altre persone. Le immagini riprendevano il passaggio in motoscafo davanti al Bacino di San Marco, ancora con il sole e le barche già in preparazione per lo spettacolo notturno per la festa del Redentore.

Festa che per il secondo anno di seguito è stata funestata da un lutto. Lo scorso anno, a causa di un incidente in barchino, era morto un giovane di Cavallino, che era andato a sbattere contro una briccola in laguna.