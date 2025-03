Ha un aneurisma mentre è in moto e si scontra con un’auto: Jacopo muore a 18 anni, ferita la fidanzata

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

È morto dopo 24 ore di agonia e a causa di una tragica causalità Jacopo Apolloni, 18enne di Roana (Vicenza), ricoverato all’ospedale di Cittadella (Padova) a seguito di un incidente verificatosi nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il giovane era in sella alla sua moto con la fidanzata quando ha avuto un aneurisma che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo, finendo per impattare contro una Jaguar di passaggio, guidata da un 33enne.

Secondo quanto ricostruito, Jacopo stava riaccompagnando a casa la fidanzata dopo una serata trascorsa con gli amici. L’impatto con l’auto è avvenuto all'altezza di un incrocio di Cittadella. Il Suem 118, allertato immediatamente dal conducente dell’auto, ha stabilizzato il giovane e lo ha portato all’ospedale cittadino dove è arrivato già in gravissime condizioni. Dopo 24 ore il suo cuore ha smesso di battere nonostante i tentativi dei sanitari di salvarlo. Anche la ragazza è rimasta ferita, anche se in maniera non grave, avendo riportato solo una botta al naso.

Jacopo era molto conosciuto a Roana e non, aveva anche lanciato un canale Youtube attraverso il quale condivideva video di avventure insieme ai suoi amici. Frequentava la quarta a indirizzo automazioni all’Istituto Chilesotti di Thiene e in settimana sarebbe dovuto partire con la classe per un viaggio di istruzione a Roma. "È stata una tragica fatalità, una cosa improvvisa e imprevedibile, come ci hanno detto i medici, che sarebbe potuta succedere in qualsiasi momento e per fortuna non ci sono state altre conseguenze. In fondo siamo sereni, perché nostro figlio se n’è andato dopo aver trascorso momenti felici con i suoi amici e la sua ragazza", hanno detto i genitori, come riporta Il Corriere della Sera. La mamma e il papà hanno fatto sapere che i funerali del 18enne non si terranno prima di giovedì: "Aspettiamo che i suoi compagni tornino da Roma, vogliamo che tutti possano esserci e partecipare".