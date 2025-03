video suggerito

Venezia, barca si schianta contro i pali di navigazione in laguna: muore donna di 56 anni È successo prima delle 16.30 di sabato 8 marzo. L'imbarcazione stava percorrendo il tratto Ca' Noghera-Torcello con a bordo tre persone, tutte veneziane. Feriti anche due uomini.

A cura di Biagio Chiariello

Un tragico incidente si è verificato nella laguna di Venezia sabato 8 marzo, quando un barchino si è scontrato con una briccola, una tipica struttura in legno che segna le rotte navigabili della laguna. L'incidente è avvenuto tra l'isola di Torcello e la località di Ca' Noghera sulla terraferma, una zona notoriamente frequentata dalle imbarcazioni locali. La violenza dell'impatto ha causato la morte di una donna veneziana di 56 anni, che, nonostante i lunghi e disperati tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, è deceduta sul posto.

Due uomini, entrambi veneziani di 45 anni, sono rimasti feriti. I due sono stati prontamente soccorsi e trasportati in condizioni gravi all'ospedale civile di Venezia, dove sono stati sottoposti a trattamenti medici per le loro ferite.

L'allarme è scattato intorno alle 16:20, quando è arrivata una chiamata urgente al Suem 118. La segnalazione informava i soccorritori della presenza di persone in acqua nella zona della laguna che si trova di fronte all'aeroporto di Tessera, precisamente all'altezza del cantiere Beraldo.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'incidente, ma la scena si è presentata subito drammatica. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, raggiungendo l'area in elicottero per prestare soccorso alle persone coinvolte nell'incidente. Contestualmente, il nucleo natanti dei carabinieri è arrivato sul posto con le barche dell'Arma lagunare, per aiutare nelle operazioni di soccorso e di recupero.

I carabinieri hanno avviato immediatamente i rilievi del caso, cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Il recupero dell'imbarcazione danneggiata è stato un'operazione complessa, ma fondamentale per completare la ricostruzione dei fatti.