Bambini dell’asilo nido minacciati, trascinati per terra e legati alle sedie: video incastrano maestre a Verona

Le piccole vittime hanno un’età compresa tra i 9 mesi ai 3 anni. Dopo gli accertamenti, l’asilo è stato sequestrato e le maestre interdette per un anno dalla professione.

Legavano i bimbi alle sedioline dell'asilo nido per poi maltrattarli e schiaffeggiarli. Questi sono alcuni dei maltrattamenti perpetrati nei confronti dei piccoli di età compresa tra i 9 mesi e i tre anni all'interno di un asilo nido privato del centro di Verona, e a compierli sarebbero state 5 maestre.

A incastrarle sono centinaia di videoregistrazioni che riprendono le violenze più svariate. I filmati sono stati realizzati nell'ambito dell'indagine avviata a dicembre dai Carabinieri di Verona. Al termine, le maestre sono state interdette dalla professione per un anno, e l'asilo è stato sequestrato, così da interrompere immediatamente gli abusi e permettere gli accertamenti.

Bimbi strattonati e picchiati: cosa si vede nei video

Dai centinaia di filmati delle violenze acquisiti dai Carabinieri emerge tutta la brutalità a cui i piccoli erano sottoposti. Nei video si vedono strattonamenti, spintoni, tirate di capelli, scappellotti, schiaffi e pizzicotti. I momenti peggiori erano quelli delle punizioni, quando i piccoli venivano costretti negli angoli della stanza, oppure legati alle sedioline durante l'ora del pasto.

In altri casi si vedono le maestre mentre scuotono violentemente i bimbi dai loro lettini. In un'occasione si vede una maestra mentre lancia le sedioline contro un muro dopo aver sgridato una bambina, mettendole poi di forza il ciuccio in bocca e un peluche in mano. Un'altra bambina è stata fatta dormire in uno sgabuzzino buio.

I bimbi in diversi casi non sarebbero stati neanche cambiati, ma sarebbero stati lasciati con gli indumenti sporchi dei propri bisogni per diverso tempo.

Maestre sospese dalla professione temporaneamente

Alla luce delle immagini analizzate dagli investigatori, alle maestre sono stati contestati i presunti maltrattamenti e la violazione di norme igieniche nei confronti dei piccoli, proprio perché lasciati senza cambio. Le donne sono state quindi interdette dal lavoro per un anno in attesa di dare il tempo alla giustizia di accertare i fatti.

Potrebbero essere presto sentiti anche i genitori delle piccole vittime, come ha spiegato in una nota il Procuratore Raffaele Tito: "A disposizione di tutti i genitori – in questo momento giustamente preoccupati – che vogliano collaborare per la ricerca della verità".