Bambine salvate in mare a Palmi: la 14enne si è svegliata ed è fuori pericolo

Si è svegliata ed è fuori pericolo la ragazzina di quattordici anni che mercoledì ha rischiato di annegare in mare, mentre faceva il bagno in un tratto di spiaggia libera alla Tonnara di Palmi (Reggio Calabria). L’aggiornamento sulle sue condizioni di salute – che mercoledì erano apparse subito gravi, tanto che la ragazzina era ricoverata in prognosi riservata – è arrivato questa mattina da parte dei Carabinieri di Reggio Calabria.

L'adolescente – fanno sapere – si è svegliata ed è fuori pericolo anche se per il momento resterà ricoverata in ospedale per ulteriori accertamenti e in osservazione. Le condizioni dell’altra bambina che, insieme a lei, aveva rischiato di annegare erano apparse subito meno gravi.

L’episodio, raccontato ieri dai Carabinieri, risale al pomeriggio di mercoledì: le due giovanissime, una bimba di 11 anni e la 14enne, si erano tuffate in mare per fare un bagno e praticamente subito la più piccola era stata trascinata al largo dalla forte corrente. La più grande aveva provato ad aiutarla, ma era stata a sua volta sopraffatta dalle onde.

Fortunatamente nella zona c’erano due militari dell’Arma dei Carabinieri che non hanno esitato a lanciarsi in mare. Uno dei due ha riportato a riva la più piccola, mentre l’altro si è accorto che la più grande era immobile in acqua, priva di sensi. È riuscita a salvarla e, riportata a riva, ha subito ha iniziato le manovre di primo soccorso. Il cuore della ragazza ha ripreso a battere, poi questa mattina l’ottima notizia sul miglioramento delle sue condizioni.