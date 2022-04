Autobus Flixbus prende fuoco sulla A14 tra Andria e Canosa: i passeggeri scappano in strada Paura nel primo pomeriggio di oggi giovedì 7 aprile sull’autostrada A14 tra gli svincoli per Andria e Canosa, in direzione Bologna. Fortunatamente nessuno dei passeggeri è rimasto ferito.

A cura di Biagio Chiariello

Un autobus della linea Flixbus ha preso fuoco nel primo pomeriggio sull'autostrada A14 nel tratto compreso tra Andria e Canosa di Puglia, in direzione Bologna. Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma la paura tra i passeggeri a bordo è stata tanta. Ancora ignote le cause dell’incendio. Il mezzo di trasporto, al momento, risulta completamente distrutto.

Il pullman è andato in fiamme al km 610,5 intorno alle 13.30 di oggi 7 aprile; sul luogo sono giunti i soccorsi con i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia. I passeggeri si sono allontanati dal mezzo, che ha accostato su un lato della carreggiata nord, quella che va verso Pescara.

Il tratto di autostrada è stato chiuso al traffico con code di almeno tre chilometro.

Gli utenti in viaggio verso Bologna sono dovuti uscire ad Andria e rientrare a Canosa dopo aver percorso la strada statale 16 Adriatica. Oppure dopo l'uscita obbligatoria ad Andria, hanno seguito le indicazioni per la Statale 170 in direzione di Barletta, successivamente hanno percorso la Statale 16 Adriatica, in direzione di San Ferdinando di Puglia e a seguire la Statale 93 verso Canosa, dove si è potuto rientrare in autostrada.

Soltanto dopo le 17, sull'autostrada A14 Bologna – Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Andria e Canosa, in direzione Pescara, temporaneamente chiuso in precedenza a causa di un pullman in fiamme al km 610,5. Attualmente sul luogo dell'evento il traffico transita attraverso una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta e non si registrano turbative alla circolazione.