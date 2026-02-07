Attualità
Auto travolge due donne a Lucca: una morta, l’altra gravemente ferita. Sotto shock il conducente

Una donna di circa 70 anni è morta e un’altra di 66 è rimasta gravemente ferita dopo essere state investite da un’auto in via Romana a Lucca, intorno alle 19.30. Il conducente, sotto choc, è rimasto sul posto. La ferita è ricoverata in codice rosso.
A cura di Biagio Chiariello
Tragico incidente intorno alle 19.30 di oggi, 7 febbraio, in via Romana a Lucca. All’altezza di Amos Caffè, lungo uno dei tratti più trafficati della zona, due donne sono state investite da un’auto mentre si trovavano sulla carreggiata. L’impatto è stato violentissimo e per una di loro, un’anziana di circa 70 anni, non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate.

La seconda donna, di 66 anni, è stata soccorsa in condizioni critiche. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, l’hanno stabilizzata e trasferita d’urgenza in automedica al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca in codice rosso. Al momento resta ricoverata sotto stretta osservazione.

Alla guida dell’auto che ha investito le due donne c’era un uomo di mezza età. Dopo l’incidente è rimasto sul posto, visibilmente scosso. È stato assistito inizialmente dai sanitari del 118 e seguito dall’infermiera dell’automedica, rimasta con lui sul luogo dell’impatto. L’uomo, in evidente stato di choc emotivo, è stato successivamente accompagnato in ospedale in codice verde per gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti diversi mezzi di soccorso: l’automedica di Lucca, un’ambulanza della Croce Verde di Lucca e una della Croce Rossa di Lucca. L’area è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Via Romana è rimasta a lungo rallentata, con ripercussioni sul traffico della zona nelle ore serali.

I rilievi sono stati affidati alla polizia municipale, che ha avviato gli accertamenti (anche attraverso le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza in zona) per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento e chiarire eventuali responsabilità.

