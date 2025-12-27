Auto si ribalta a Cosenza, Giuseppe Crispo muore nella notte di Natale: aveva 22 anni

Tragico incidente a Cosenza nella notte di Natale, morto il 22enne Giuseppe Crispo. La sua auto, per cause da accertare, si è ribaltata. Inutili i soccorsi, il ragazzo è deceduto in ospedale. Oggi l’ultimo saluto nella Chiesa di San Vito Martire.

Giuseppe Crispo, 22 anni.

Tragico incidente nel giorno di Natale a Cosenza, dove è morto un ragazzo di 22 anni. La vittima del sinistro si chiamava Giuseppe Crispo, residente a Cosenza ma originario di Serra San Bruno (Vibo Valentia).

Stando a quanto è stato ricostruito, nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 dicembre il ragazzo era alla guida della sua auto che, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità inquirenti, si è ribaltata lungo la strada.

Il 22enne aveva festeggiato il Natale in famiglia e, dopo aver riaccompagnato la fidanzata a Montalto, stava rientrando a casa, riportano i quotidiani locali. L'incidente, a quanto si apprende, è avvenuto intorno alle 4 del mattino.

Subito sono accorsi sul posto i soccorritori del 118. Inutile, purtroppo, la corsa all'ospedale ‘Annunziata' di Cosenza, dove i medici hanno tentato invano di rianimarlo. Per il 22enne non c'è stato nulla da fare e ne è stato dichiarato il decesso.

Oggi, sabato 27 dicembre, alle 11 si è tenuto l'ultimo saluto nella Chiesa di San Vito Martire, a Cosenza. Mentre lunedì 29 dicembre alle 18, nella Chiesa Matrice di Serra San Bruno, suo paese natale, sarà celebrata una Messa in suffragio. Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social in ricordo del ragazzo.

"Ti ho visto nascere, ho visto quando hai mosso i tuoi primi passi sotto i miei occhi. Ricordo ancora come ti affacciavi al balcone per chiamarci, perché il tuo unico desiderio era restare con noi. – scrive un utente in un lungo posto su Facebook – Che tu possa trovare la pace che tanto meriti. Ciao Peppe".

"Un incidente ti ha portato via all'affetto, all'amore della tua famiglia; via da una mamma che si è sempre prodigata a non farvi mancare mai nulla; all'amore di tuo fratello e delle tue sorelle", commenta un altro.

"Voglio ricordarti così sorridente e affettuoso. – aggiunge – Ora sorriderai con gli angeli perché li è ora il tuo posto, un angelo tra gli angeli del paradiso. Da lì proteggerai le persone che hai sempre amato".