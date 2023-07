Auto sbanda, si ribalta e viene investita da altre due auto: inferno in A20, 2 morti e 4 feriti Terribile la scena che si è presentata davanti agli occhi dei soccorritori giunti sul posto, all’uscita della galleria Telegrafo. In mezzo alla carreggiata in direzione Palermo tre auto erano completamente distrutte, tra cui una completamente capovolta, e il guardrail divelto.

A cura di Antonio Palma

Notte di sangue sull’autostrada A20 Messina-Palermo a causa di un terribile incidente estradale avvenuto nelle scorse ore lungo la carreggiata in direzione del capoluogo regionale siciliano all’altezza della galleria Telegrafo. Il bilancio è pesantissimo, almeno due persone son morte e altre quattro sono rimaste ferite e ricoverate, tra cui alcune in gravi condizioni.

Il dramma si è consumato nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 luglio, nelle prime ore di oggi. Terribile la scena che si è presentata davanti agli occhi dei soccorritori giunti sul posto, all'uscita della galleria Telegrafo. In mezzo alla carreggiata in direzione Palermo tre auto erano completamente distrutte, tra cui una completamente capovolta, e il guardrail divelto.

L’allarme è scattato intorno all’1.30 di questa notte. Dopo la richiesta di aiuto, lanciata da alcuni dei feriti, sul posto sono accorsi subito i vigli del fuoco, che hanno estratto gli occupanti dalle lamiere contorte dei mezzi, e i sanitari del 118 a cui poi sono stati affidati per le cure del caso. Nonostante i tentativi dei soccorritori, per due di loro purtroppo non c’è stato nulla da fare. I sanitari, accorsi con diverse ambulanze, hanno dovuto dichiararne il decesso sul posto.

Stabilizzati e trasportati d’urgenza negli ospedali di Palermo, invece, gli altri quattro feriti tra cui alcuni considerati in condizioni serie. Sul posto anche gli uomini della Polizia stradale per la gestione del traffico e per i rilievi del caso che aiuteranno a stabilire l’esatta dinamica del sinistro mortale.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, anche in base alle testimonianze dei feriti, una vettura, per cause da chiarire, avrebbe sbandato, urtando il guardrail e ribaltandosi nel bel mezzo della carreggiata. In quella posizione sarebbe stata poi travolta in pieno da altre due auto che sopraggiungevano e che non sono riuscite a frenare in tempo.