Auto sbaglia la curva e finisce in mare nel porto di Bari: automobilista salvato dalla Capitaneria

Un automobilista diretto all’imbarco per l’Albania è finito in mare nel porto di Bari a causa della pioggia e della scarsa visibilità. Salvato dalla Capitaneria, è fuori pericolo.

Un percorso abituale, reso insidioso dalla pioggia e da un istante di distrazione, si è trasformato ieri pomeriggio in una scena da brivido all’interno del porto del capoluogo pugliese. Un automobilista diretto all’imbarco per l’Albania è finito in mare dopo aver perso il controllo della sua vettura.

La dinamica, ancora in fase di definizione, sembrerebbe legata alle condizioni meteo: la pioggia intensa avrebbe compromesso la visibilità proprio nel punto in cui il conducente avrebbe dovuto svoltare verso l’area d’accesso al traghetto. L’auto, invece di seguire la curva, ha proseguito la corsa in linea retta, superando la barriera di sicurezza e precipitando nelle acque del porto.

A evitare il peggio è stato il pronto intervento della Capitaneria di porto. Gli operatori, resisi conto dell’accaduto, si sono lanciati in acqua e sono riusciti a estrarre l’uomo dall’abitacolo, ormai semi-sommerso. L’automobilista, una volta riportato a terra, è stato affidato ai sanitari presenti sul molo: secondo le prime informazioni, non sarebbe in gravi condizioni.

Sull’incidente stanno ora lavorando gli inquirenti, con l’obiettivo di chiarire con precisione cosa abbia portato all’uscita di strada e se siano intervenuti altri fattori oltre al maltempo.